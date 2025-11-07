富喬營收／10月5.65億元、月增9.7%創新高 Low DK 供不應求到2026年

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
富喬先前召開股東常會，富喬董座張元賓先前已預告，公司將持續增強核心競爭力。公司／提供
PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）7日公布10月營收5.65億元，連續再創歷史新高，月增9.7%，年增45.3%。

富喬董座張元賓先前已預告， 雖然美國總統川普引發的關稅戰，帶來全球貿易的不穩定性、通膨隱憂以及未來台幣升值的不確定因素，但公司將持續增強核心競爭力，迎合 AI 浪潮，持續增加高階產品的成長趨勢。

富喬先前提到，因應全球 AI 浪潮，5 大 CSP 業者持續擴大基礎設備資本支出，針對 AI 伺服器所需關鍵高階材料 Low DK (高頻高速低耗損材料)，公司業已完成專利布局，目前已進入量產並逐漸提高 Low DK 先進製程產能比重。

另外，針對 800G 交換器及 M8 高階銅箔基板（CCL）所需次世代 Low DK 產品，公司業已通過客戶認證，因應客戶強大需求，公司將於下半年提升出貨比重。

富喬先前提到，公司今年持續擴大資本支出，整體 Low DK 先進製程的產能比重將由目前的二成，目標在今年第4季提升至五成以上。

富喬先前已預告，旗下 Low DK 高階產品配合 AI 伺服器應用，台灣產能擴充進度已超前。公司觀察全球 Low DK 電子級材料供應吃緊從2023年下半年引爆，目前供不應求看到2026年都沒問題，公司積極升級產品線應對有助營運並搭配AI伺服器與高速傳輸需求。

