聽新聞
0:00 / 0:00
台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元
週五市場態度保守，台股7日回測，指數終場收在27,651點，下跌248點，跌幅0.89%，跌破月線，周線收黑，跌581點，終止連五紅，台積電（2330）於平盤以下震盪，終場下跌5元，收1,460元。
盤面上類股以玻陶、電器電纜、綠能環保、電機機械、電子零組件、電腦周邊等較為弱勢，另外油電燃氣、紡織、塑膠、水泥、資訊服務、百貨等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有京鼎（3413）、湧德（3689）、AES-KY（6781）、富喬（1815）、高力（8996）、緯穎（6669）、台光電（2383）、川湖（2059）、榮科（4989）、啟碁（6285）、健鼎（3044）、昇陽半導體（8028）、穎崴（6515）、智邦（2345）、兆聯實業（6944）、台玻（1802）、台燿（6274）、穩懋（3105）等。
而量大上漲的則有，創見、品安、精確、華東、宇瞻、建準、微星、尖點、昇貿、貿聯-KY、惠特、旺矽、安國、旺宏等
統一投顧表示，台股短線上面臨漲多，季線正乖離過大的牽引問題，加上短期技術指標轉弱，台股將進入高檔震盪整理。Google推出自研晶片，台灣AI相關供應鏈可望受惠，加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多有利於台股中長多走勢，年底前再戰新高可期；惟AI投資閉環引發資產泡沫言論頻頻，加上美國政府持續關門，對短期資金流動性造成干擾，指數高檔震盪之際，影響投資人情緒。
操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言