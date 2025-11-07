快訊

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁攝影／聯合報系資料照
台股示意圖。記者曾學仁攝影／聯合報系資料照

週五市場態度保守，台股7日回測，指數終場收在27,651點，下跌248點，跌幅0.89%，跌破月線，周線收黑，跌581點，終止連五紅，台積電（2330）於平盤以下震盪，終場下跌5元，收1,460元。

盤面上類股以玻陶、電器電纜、綠能環保、電機機械、電子零組件、電腦周邊等較為弱勢，另外油電燃氣、紡織、塑膠、水泥、資訊服務、百貨等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有京鼎（3413）、湧德（3689）、AES-KY（6781）、富喬（1815）、高力（8996）、緯穎（6669）、台光電（2383）、川湖（2059）、榮科（4989）、啟碁（6285）、健鼎（3044）、昇陽半導體（8028）、穎崴（6515）、智邦（2345）、兆聯實業（6944）、台玻（1802）、台燿（6274）、穩懋（3105）等。

而量大上漲的則有，創見、品安、精確、華東、宇瞻、建準、微星、尖點、昇貿、貿聯-KY、惠特、旺矽、安國、旺宏等

統一投顧表示，台股短線上面臨漲多，季線正乖離過大的牽引問題，加上短期技術指標轉弱，台股將進入高檔震盪整理。Google推出自研晶片，台灣AI相關供應鏈可望受惠，加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多有利於台股中長多走勢，年底前再戰新高可期；惟AI投資閉環引發資產泡沫言論頻頻，加上美國政府持續關門，對短期資金流動性造成干擾，指數高檔震盪之際，影響投資人情緒。

操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。

台股 昇陽半導體 台積電

台股回檔不改科技多頭格局 投信建議這樣布局

台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

台股基金 魅力無法擋

