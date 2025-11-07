台股領跌的凶手找到了 分析師曝資金轉往這族群

美股周四收跌，主要受科技股表現不理想的影響，台股7日開低，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，台股AI股包括伺服器相關、CCL、IC設計等才是拖累大盤指數的主要凶手，證券分析師認為，資產股有題材加持，加上位階低，吸引資金轉戰，包括士電（1503）、士紙（1903）、新紡（1419）、台火（9902）等資產股值得留意。

周四美股科技股再度大跌，四大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌398.7點，收46,912.3點，跌幅0.84%；標普500指數下跌75.91點，收6,720.38點，跌幅1.12%；那斯達克指數下跌445.81點，收在23,053.99點，跌幅1.9%；費城半導體指數收7,018.39點，下跌171.87點，跌幅2.39%。

台積電（2330）周四ADR跌幅1.5%，收在289.24美元，台積電7日以1,460元開出， 下跌5元，低點一度下滑至1,455元，下跌10元，盤中力守平盤1,465元；台股早盤以27,818.54點開出， 下跌80.91點，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，盤中跌幅略減但仍大跌逾百點。

不過， 台積電力守平盤下，台股下跌的元凶反而是台積電之外的AI相關的個股，伺服器相關個股，還有前波強勢的CCL、IC設計等也出現拉回。

證券分析師張陳浩表示，周五本來就容易出現成交量縮減的情況，指數下跌的機率高， 加上周四美股科技股表現不理想，尤其是AI股的下挫，連動台股7日AI股的下跌表現，成為大盤下挫的關鍵，資金有朝傳產股轉進的情況，尤其是具有題材的資產股。

張陳浩強調，AI股走弱下，資產股接棒成為大盤的亮點，主要來自兩個題材的加持，一是寶佳集團出手大買中工（2515）股票，二是輝達總部確定落腳北士科，加上資產股的位階低，在大盤位居高點下，吸引資金轉進；張陳浩表示，士電具有資產及電力相關雙題材、士紙、新紡、台火等，都值得留意。