台股領跌的凶手找到了 分析師曝資金轉往這族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美股周四收跌，主要受科技股表現不理想的影響，台股7日開低，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，台股AI股包括伺服器相關、CCL、IC設計等才是拖累大盤指數的主要凶手，證券分析師認為，資產股有題材加持，加上位階低，吸引資金轉戰，包括士電（1503）、士紙（1903）、新紡（1419）、台火（9902）等資產股值得留意。

周四美股科技股再度大跌，四大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌398.7點，收46,912.3點，跌幅0.84%；標普500指數下跌75.91點，收6,720.38點，跌幅1.12%；那斯達克指數下跌445.81點，收在23,053.99點，跌幅1.9%；費城半導體指數收7,018.39點，下跌171.87點，跌幅2.39%。

台積電（2330）周四ADR跌幅1.5%，收在289.24美元，台積電7日以1,460元開出， 下跌5元，低點一度下滑至1,455元，下跌10元，盤中力守平盤1,465元；台股早盤以27,818.54點開出， 下跌80.91點，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，盤中跌幅略減但仍大跌逾百點。

不過， 台積電力守平盤下，台股下跌的元凶反而是台積電之外的AI相關的個股，伺服器相關個股，還有前波強勢的CCL、IC設計等也出現拉回。

證券分析師張陳浩表示，周五本來就容易出現成交量縮減的情況，指數下跌的機率高， 加上周四美股科技股表現不理想，尤其是AI股的下挫，連動台股7日AI股的下跌表現，成為大盤下挫的關鍵，資金有朝傳產股轉進的情況，尤其是具有題材的資產股。

張陳浩強調，AI股走弱下，資產股接棒成為大盤的亮點，主要來自兩個題材的加持，一是寶佳集團出手大買中工（2515）股票，二是輝達總部確定落腳北士科，加上資產股的位階低，在大盤位居高點下，吸引資金轉進；張陳浩表示，士電具有資產及電力相關雙題材、士紙、新紡、台火等，都值得留意。

台積電 台股

台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

今年台股持續創新高，你有跟上嗎？很多人說台股漲都是台積電在漲，這樣說也沒錯，台積電就占了0050、006208比例一半以上。 有時候會聽到身邊的朋友股市創高點但沒賺什麼錢很可惜，在2023年分享過我為何投資台積電，在當時就已經掌握全球過半晶圓代工市場，到現在成長力道還在加速，我認為要投資個股就需要了解公司，今天來跟大家一起了解我選擇投資台積電的五個底層邏輯：

高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

＊原文發文時間為11月6日 補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報

健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

在行政院宣布「暫緩實施」之前，財經專家阿格力率先於臉書發文開轟，直指政府規劃將股利、利息、租金納入「年度結算制」課徵補充保費，是對存股族的「不公平開刀」。貼文一出引發股民社群全面炸鍋，留言區幾乎一面倒

看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

台股跌深反彈，又逢MSCI半年度調整「一升二平」激勵，昨（6）日在以台積電為首的AI股領軍下，電子股回神上衝，加權指數一...

二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

健保補充保費改革消息延燒一天，從存股族、定存族到包租公都怒吼「政府搶錢」。原訂最快116年上路的改革方案，行政院今晚（6日）火速出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。政策一轉彎，股民大呼「股版贏

台股抗空主力！台塑運動會8日登場 四寶齊漲熱身、台塑化突破50關

台塑企業第36屆運動大會將於11月8日在明志科技大學登場，由總裁吳嘉昭親自主持，也是台塑（1301）睽違八年再度舉辦運動...

