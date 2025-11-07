記憶體族群強勢輪動！創見、宇瞻、商丞高掛漲停 還有兩檔創天價
台股7日受美股科技股走弱影響，電子權值股陷入整理，但記憶體族群強勢輪動，創見（2451）、宇瞻（8271）、商丞（8277）衝上漲停，群聯（8299）與華邦電（2344）再創歷史高價，多頭氣勢延續。
美股科技股昨夜走弱，包括輝達與超微在內的AI概念重量級個股表現疲軟，拖累台股電子權值股士氣。7日台積電（2330）僅貼近平盤整理，緯穎（6669）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等同步下跌。然而，記憶體族群輪動活躍，創見、宇瞻、商丞盤中接力衝上漲停，群聯、華邦電分別觸及1,200元與59.2元，雙雙再創盤中歷史新高，旺宏（2337）與南亞科（2408）也穩守高位，多頭不墜。
創見昨夜公布2025年前三季財報，營收103.22億元、營業毛利38.27億元、營業利益27.72億元、稅前淨利28.30億元、稅後淨利23.05億元，歸屬母公司淨利同為23.05億元，基本每股盈餘5.37元，優於去年同期的4.36元。
創見近11個交易日獲外資連續買超3,252張，但股價先前震盪整理；今日開盤不到5分鐘即攻上漲停148.5元，站回全短均之上，成交量放大至萬餘張，排隊買單超過1,800張。受此激勵，宇瞻也衝上106元重返百元俱樂部，商丞則放量飛越月線至14.55元，同步高掛漲停。
另，群聯為NAND控制晶片大廠，與SK海力士合作深厚，涵蓋企業級與消費級SSD產品，合作模式從零組件供應逐步走向深度協同開發。隨SK海力士拓展AI專屬儲存架構，群聯成為首波受惠企業，帶動股價頻創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言