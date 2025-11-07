快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

記憶體族群強勢輪動！創見、宇瞻、商丞高掛漲停 還有兩檔創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

台股7日受美股科技股走弱影響，電子權值股陷入整理，但記憶體族群強勢輪動，創見（2451）、宇瞻（8271）、商丞（8277）衝上漲停，群聯（8299）與華邦電（2344）再創歷史高價，多頭氣勢延續。

美股科技股昨夜走弱，包括輝達與超微在內的AI概念重量級個股表現疲軟，拖累台股電子權值股士氣。7日台積電（2330）僅貼近平盤整理，緯穎（6669）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等同步下跌。然而，記憶體族群輪動活躍，創見、宇瞻、商丞盤中接力衝上漲停，群聯、華邦電分別觸及1,200元與59.2元，雙雙再創盤中歷史新高，旺宏（2337）與南亞科（2408）也穩守高位，多頭不墜。

創見昨夜公布2025年前三季財報，營收103.22億元、營業毛利38.27億元、營業利益27.72億元、稅前淨利28.30億元、稅後淨利23.05億元，歸屬母公司淨利同為23.05億元，基本每股盈餘5.37元，優於去年同期的4.36元。

創見近11個交易日獲外資連續買超3,252張，但股價先前震盪整理；今日開盤不到5分鐘即攻上漲停148.5元，站回全短均之上，成交量放大至萬餘張，排隊買單超過1,800張。受此激勵，宇瞻也衝上106元重返百元俱樂部，商丞則放量飛越月線至14.55元，同步高掛漲停。

另，群聯為NAND控制晶片大廠，與SK海力士合作深厚，涵蓋企業級與消費級SSD產品，合作模式從零組件供應逐步走向深度協同開發。隨SK海力士拓展AI專屬儲存架構，群聯成為首波受惠企業，帶動股價頻創新高。

創見 群聯

延伸閱讀

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

相關新聞

台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

今年台股持續創新高，你有跟上嗎？很多人說台股漲都是台積電在漲，這樣說也沒錯，台積電就占了0050、006208比例一半以上。 有時候會聽到身邊的朋友股市創高點但沒賺什麼錢很可惜，在2023年分享過我為何投資台積電，在當時就已經掌握全球過半晶圓代工市場，到現在成長力道還在加速，我認為要投資個股就需要了解公司，今天來跟大家一起了解我選擇投資台積電的五個底層邏輯：

高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

＊原文發文時間為11月6日 補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報

健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

在行政院宣布「暫緩實施」之前，財經專家阿格力率先於臉書發文開轟，直指政府規劃將股利、利息、租金納入「年度結算制」課徵補充保費，是對存股族的「不公平開刀」。貼文一出引發股民社群全面炸鍋，留言區幾乎一面倒

看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

台股跌深反彈，又逢MSCI半年度調整「一升二平」激勵，昨（6）日在以台積電為首的AI股領軍下，電子股回神上衝，加權指數一...

二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

健保補充保費改革消息延燒一天，從存股族、定存族到包租公都怒吼「政府搶錢」。原訂最快116年上路的改革方案，行政院今晚（6日）火速出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。政策一轉彎，股民大呼「股版贏

台股抗空主力！台塑運動會8日登場 四寶齊漲熱身、台塑化突破50關

台塑企業第36屆運動大會將於11月8日在明志科技大學登場，由總裁吳嘉昭親自主持，也是台塑（1301）睽違八年再度舉辦運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。