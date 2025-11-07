大摩新最新按讚千金五虎！創意獨獲目標價調升：這潛力尚未反映

隨著台股10月營收與第3季財報陸續出爐，外資摩根士丹利（大摩）火速點名五檔「千金股聯盟」潛力滿檔，從AI設計、伺服器到機殼族群全入列，包括川湖（2059）、世芯（3661）、創意（3443）、智邦（2345）、勤誠（8210）。其中，創意獲唯一調升目標價至1,800元，千金股族群有機會成為台股年底的亮點之一。

隨AI供應鏈進入新一輪成長循環，「千金股聯盟」有機會成為台股年底前的主流亮點。統整大摩最新個股報告中，主要按讚五檔「千金股」，看好川湖、世芯、創意、智邦、勤誠皆為「優於大盤」評等，目標價依序為4,600、4,388、1,800、1,430、1,130元。

其中，創意更是五檔中唯一獲上調目標價的公司，由1,580元調高至1,800元。大摩大中華區半導體主管詹家鴻預期，創意2026、2027年來自Google CPU（基於Arm架構）與Rivos CPU（基於RISC-V架構）的營收將有上行空間，而目前市場尚未完全反映這項潛力。

此外，詹家鴻進一步說明，創意將受惠Google對Arm架構CPU的強勁需求。根據最新調查，目前預估2026年出貨量將達約75萬顆，單價約為800美元，採用台積電（2330）3奈米製程。因此，不論出貨量或平均售價（ASP）皆為上行空間，顯示AI ASIC需求持續升溫，營運成長動能更為可期。

詹家鴻表示，之所以上修創意Google CPU專案營收預估，主因預計2026年將貢獻約6億美元、2027年達7億美元。雖然該專案毛利率相對較低、約僅5%，恐對整體獲利結構帶來壓力，但後市仍看好創意每股稅後盈餘（EPS）可望穩健成長，並同步將目標價上調至1,800元，中長期營運動能可期。