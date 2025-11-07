台股回檔不改科技多頭格局 投信建議這樣布局

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
近三月報酬表現 資料來源：CMoney 統計至11/6
10月台股大漲逾2,400點後，11月以來漲多拉回。法人指出，台股基本面仍穩健，企業獲利動能與AI投資題材支撐強勁，建議投資人可趁盤勢震盪之際，分批或定期定額布局優質ETF，掌握長期成長契機。

觀察近三個月ETF市場表現，資金明顯集中於大型權值與科技族群，市值型ETF績效普遍亮眼。根據統計，截至11月初，元大台灣50（0050）與元大MSCI台灣（006203）漲幅均超過20%，華南永昌台灣優選50（009808）、兆豐藍籌30（00690）及聯邦台精彩50（009804）表現亦不遑多讓，近三月漲幅皆超過19%。

法人分析，AI仍為市場主軸，熱度也進一步擴散至記憶體、散熱、被動元件等相關族群。建議投資人可透過定期定額方式布局市值型ETF，以分散風險並參與科技成長帶來的長期投資潛力。

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原表示，許多人將當前的AI熱潮與2000年的網路泡沫進行對比，但仔細審視歷史經驗，會發現當前AI盛況與2000年網路泡沫的光景兩者大相逕庭，主要體現在獲利支撐與市場評價兩個層面。在網路泡沫時期，投資人積極追逐沒有獲利的公司，認為有獲利的公司反而過於保守。

而當前情況則大不相同，市場目前才剛從升息轉為降息，處於「開始養成泡沫」的階段；納斯達克過去12個月本益比約37倍，明顯低於網路泡沫時期的68倍。再者，標普500企業股東權益報酬率（ROE）達21.3%，遠高於過去平均的16%至17%，且現在的評價是跟著獲利在提升的，基本面相對穩固。

蔣松原表示，台灣的強勁經濟成長也是AI結構性趨勢的最佳證明。主計總處預估2025年台灣經濟成長率可達5.1%，並上修全年GDP至至少5%，主要受惠於AI商機持續擴張，帶動半導體與電子供應鏈出口動能維持高檔。

以產業面來看，台積電作為AI供應鏈核心，2025年第3季美元營收年增達40.8%，優於公司原先展望，其AI相關營收預期未來五年複合年均成長率（CAGR）可達45%，展現台灣在全球算力時代的關鍵地位。

展望2026年，蔣松原強調，AI長期趨勢確立，相關產業與龍頭企業的獲利支撐具體明確，與過去的投機泡沫截然不同。投資人應順勢而為，聚焦具基本面優勢的核心標的，並透過定期定額方式布局市值型ETF，以穩健節奏參與AI驅動的長期成長契機。

