台股抗空主力！台塑運動會8日登場 四寶齊漲熱身、台塑化突破50關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑四寶示意圖。（本報系資料庫）
台塑四寶示意圖。（本報系資料庫）

台塑企業第36屆運動大會將於11月8日在明志科技大學登場，由總裁吳嘉昭親自主持，也是台塑（1301）睽違八年再度舉辦運動會，備受外界矚目。7日台塑四寶率先齊漲暖身，台塑化（6505）勁揚逾5%、衝上50.8元，改寫去年11月以來波段高價，台塑、台化（1326）、南亞（1303）同步走強逾3%，成為台股盤面抗空主力。

本屆運動大會共有台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科（2408）、明志科技大學及長庚體系等14支隊伍、逾4,000人參加，並設有田徑、游泳、球類、拔河及趣味競賽等項目，另搭配園遊會及文藝展覽，主題為「革新蛻變 致力卓越」，象徵企業在轉型道路上同心協力、再創榮耀。預賽自11月5日起陸續展開，閉幕典禮將於8日下午3時舉行。

市場面上，台塑化近來獲外資連4日買超、累計買超7312張，推升股價突破50元關卡。法人指出，第4季為塑化業傳統旺季，受感恩節、耶誕節及中國雙十一購物節等消費需求帶動，PE、PP等樹脂需求回升，有助原料銷售。

此外，印度商工部8月已通過PVC反傾銷稅最終裁決，預期11月14日前財政部公布後會即刻實施。台塑被課稅率每噸47美元，遠低於中國業者的122~232美元。另，印度標準局（BIS）新認證規範也將於12月24日上路，進一步限制中資產品出口印度，台塑銷量可望相對增長。

從基本面觀察，台塑四寶第3季合計稅後淨利達130.31億元，全面擺脫虧損。台塑化貢獻最大，稅後淨利85.84億元、EPS 0.9元；南亞32.6億元、EPS 0.41元；台化17.87億元、EPS 0.3元；僅台塑仍小虧，每股虧損0.09元。

展望第4季，法人認為，OPEC+態度不明、中美貿易角力、客戶庫存調整等不確定因素仍存，不過年底備貨與需求回溫可望支撐營收表現。集團內的AI轉型與記憶體回升動能亦持續增強，南亞科與南電（8046）等子公司表現亮眼，為台塑企業營運注入新動能。

