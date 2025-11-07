聽新聞
台股跌逾百餘點震盪 記憶體、塑膠族群撐盤
台股今天開低走低，盤中失守27700點，最低達到27621.48點，下跌超過270點，權值股弱勢，代表中小型股的櫃買指數回測季線，記憶體及塑膠族群撐盤，近午盤加權指數跌勢收斂。
至11時15分，台股加權指數達到27723.87點，下跌175.58點，跌幅0.63%，成交值新台幣3011.47億元；電子類股指數下跌0.78%，金融類股下挫0.17%，塑膠類股指數上揚3.3%。
電子權值股台積電盤中最低1455元，下跌0.68%，連3天徘徊在月線之下；鴻海最低244元，跌幅1.61%；聯發科挫逾1%，最低1260元。
市場擔憂AI相關企業估值過高，AI概念股盤中跌勢擴大，緯穎跌幅超過4%，緯創跌逾2%，廣達下挫1.71%。
DDR4等記憶體缺貨導致價格大漲，記憶體族群的創見財報亮眼，今天盤中奔漲停148.5元，宇瞻漲停106元，南亞科、群聯皆上漲超過1%。
散熱族群以建準表現最強勢，盤中攻上漲停168.5元；奇鋐、雙鴻走弱下跌超過1%。
