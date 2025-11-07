台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

快訊

聯合新聞網／ 森上先生
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

今年台股持續創新高，你有跟上嗎？很多人說台股漲都是台積電在漲，這樣說也沒錯，台積電就占了0050、006208比例一半以上。

有時候會聽到身邊的朋友股市創高點但沒賺什麼錢很可惜，在2023年分享過我為何投資台積電，在當時就已經掌握全球過半晶圓代工市場，到現在成長力道還在加速，我認為要投資個股就需要了解公司，今天來跟大家一起了解我選擇投資台積電的五個底層邏輯：

純晶圓代工商業模式突破

建立信任基礎：專注於晶圓代工業務，不與客戶在終端產品上競爭

技術專業深化：集中專注提升製造技術，實現深度專業化的優勢

規模效益擴大：為多家客戶代工，轉移龐大的研發與設備成本

風險分散布局：不依賴單一產品或市場，降低運營風險

張忠謀佈局的管理哲學

長期願景：犧牲短期利益，專注於長遠技術領先

以客戶為中心：視客戶成功為企業成功

堅持創新：相信技術創新是持續競爭力的核心

人才培養：於公司內部打造完整的半導體人才養成與發展體系

深度與客戶綁定的合作策略

客戶合作創新：與客戶攜手推動先進封裝與系統整合技術發展

長期合約：透過長期供應協議，穩定雙方合作與降低雙方風險

客製化製程：根據人工智慧晶片運算需求調整製程參數

產能優先分配：AI需求爆發時期，優先滿足NVIDIA等核心客戶

技術協同：配合NVIDIA產品節奏同步規劃產能擴張

專屬產能配置：為蘋果新產品預留產能，確保供應穩定

協同開發設計：參與蘋果M系列晶片架構設計，強化合作深度

長期研發動能－持續創新

持續高強度投入：每年研發支出超過40億美元，展現長期投入的決心

前瞻規劃：提前5至7年布局下一世代的製程技術

全面性投資：從材料、設備到製程工藝均持續優化，建立完整的技術供應鏈

全球協作：與世界頂尖研究機構及設備商共同開發尖端技術

深耕台灣、佈局全球

亞洲製造中心：總部位在電子科技產業中心台灣

技術人才供應：台灣半導體產業發展成熟，持續供應半導體產業人才

加入全球佈局：在兩岸、美國、德國與日本等地設廠

政府補助與支持：至他國設廠，獲美國、德國、日本與中國各國政府補助支持

雖然台積電目前股價破1500已經刷新歷史紀錄，目前點位跟過往比的確是偏高的，但如果從AI時代的產業地位和成長空間來評估，這個價格可能只是另一個階段的開始。

隨著AI應用持續擴張、奈米製程技術領先，加上公司良好的企業體質，台積電在價格上還是有想像空間，對願意長期持有的投資人來說，仍然是一個值得觀察的的投資標的。

對目前無市值型ETF或台積電的朋友，或是已買進但想再增加持股部位的朋友，建議可以定期定額操作，分散點位偏高與全球半導體供應鏈競爭的風險。

◎本文內容已獲 森上先生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

