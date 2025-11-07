紡織股王獲利躍進！儒鴻飛越月線 聚陽、新紡逆勢強攻

台股7日受美股那指與費半指數收低拖累，電子族群熄火，大盤再度「斷電」跌破月線。資金轉進傳產股避風，紡織族群在類股股王儒鴻（1476）獲利報喜、股價強攻下，成為盤面亮點。

紡織股王儒鴻第三季受惠於匯率回穩與低價原物料使用，單季稅後純益16.52億元，雖年減6.9%、但季增達1.7倍，EPS達6.02元；累計前三季稅後純益39.32億元、年減20%，每股純益14.33元，低於去年同期的17.98元。

受惠第三季獲利強勁激勵，儒鴻早盤股價勁揚逾7%、觸及444元，一舉越過月線，帶動聚陽（1477）同步大漲逾6%、叩關301.5元，新紡（1419）也漲逾3%，推升紡織類股指數漲幅名列前三位。

儒鴻董事長王樹文日前指出，第4季訂單可望維持穩定，2026年首季訂單預估準確率約達八成。不過，他也坦言，美國關稅與通膨壓力可能在第4季顯現，營運挑戰仍在。

外資圈對台灣紡織廠前景態度轉趨樂觀。美系外資10月下旬出具報告指出，台廠受惠於庫存去化改善、價格回升提升毛利及出貨量回升三大利多，整體營運動能轉強。該外資並將儒鴻與聚陽評等同步調升至「強力看好」，目標價分別上修至630元與360元。

報告指出，儒鴻目前訂單能見度已延伸至2026年首季，客戶銷售表現維持強勁，六家新客戶及主要客戶的需求皆穩定成長。聚陽方面則預期自第4季起長期訂單動能可望上行，銷售與毛利率有機會同步改善。