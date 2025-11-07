快訊

00981A 半年規模增胖十倍 總市值挑戰300億元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

主動式台股ETF持續吸睛，其中主動統一台股增長ETF（00981A）7日受大盤回檔拖累，早盤跌逾1%，吸引投資人低接，成交量續增。根據統計，00981A掛牌以來，僅半年內規模已增胖十倍，最新總市值衝到288億元，下周將挑戰300億元。

受美國企業裁員速度加劇影響，市場對於經濟惡化的擔憂升溫，拖累美股四大指數6日再度全面走弱。投資人持續消化經濟不確定性及科技股估值過高的疑慮，台股早盤跌逾百點，包括0050等指標台股ETF也普遍下跌約1%。

統一00981A早盤雖然失守5日線，但下檔10日線、月線支撐強勁，吸引低接買盤湧入。00981A募集規模以28億元出發，由於股價快速上漲，成立以來漲幅超過六成，疊加人氣追捧，受益人數超過12萬人，兩項因素合力推升00981A規模一路增胖，截至昨日，總市值已經衝到288億元，穩坐主動式ETF績效王、人氣王、規模王寶座。

ETF專家表示，主動式ETF具有靈活性，看重團隊研究功力，只要操盤功力佳，也能展現修復能力和反彈彈性，短線逢拉回可分批承接。長線來看，由於台股在AI加持之下，仍是長多格局，適合透過定期定額投資主動式ETF，以參與台股長線成長契機。

ETF 台股

台股基金 魅力無法擋

AI鏈吸金 帶旺投資商品

00993A准募 長線添動能

看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

今年台股持續創新高，你有跟上嗎？很多人說台股漲都是台積電在漲，這樣說也沒錯，台積電就占了0050、006208比例一半以上。 有時候會聽到身邊的朋友股市創高點但沒賺什麼錢很可惜，在2023年分享過我為何投資台積電，在當時就已經掌握全球過半晶圓代工市場，到現在成長力道還在加速，我認為要投資個股就需要了解公司，今天來跟大家一起了解我選擇投資台積電的五個底層邏輯：

高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

＊原文發文時間為11月6日 補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報

健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

在行政院宣布「暫緩實施」之前，財經專家阿格力率先於臉書發文開轟，直指政府規劃將股利、利息、租金納入「年度結算制」課徵補充保費，是對存股族的「不公平開刀」。貼文一出引發股民社群全面炸鍋，留言區幾乎一面倒

看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

台股跌深反彈，又逢MSCI半年度調整「一升二平」激勵，昨（6）日在以台積電為首的AI股領軍下，電子股回神上衝，加權指數一...

二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

健保補充保費改革消息延燒一天，從存股族、定存族到包租公都怒吼「政府搶錢」。原訂最快116年上路的改革方案，行政院今晚（6日）火速出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。政策一轉彎，股民大呼「股版贏

台股抗空主力！台塑運動會8日登場 四寶齊漲熱身、台塑化突破50關

台塑企業第36屆運動大會將於11月8日在明志科技大學登場，由總裁吳嘉昭親自主持，也是台塑（1301）睽違八年再度舉辦運動...

