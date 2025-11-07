00981A 半年規模增胖十倍 總市值挑戰300億元

主動式台股ETF持續吸睛，其中主動統一台股增長ETF（00981A）7日受大盤回檔拖累，早盤跌逾1%，吸引投資人低接，成交量續增。根據統計，00981A掛牌以來，僅半年內規模已增胖十倍，最新總市值衝到288億元，下周將挑戰300億元。

受美國企業裁員速度加劇影響，市場對於經濟惡化的擔憂升溫，拖累美股四大指數6日再度全面走弱。投資人持續消化經濟不確定性及科技股估值過高的疑慮，台股早盤跌逾百點，包括0050等指標台股ETF也普遍下跌約1%。

統一00981A早盤雖然失守5日線，但下檔10日線、月線支撐強勁，吸引低接買盤湧入。00981A募集規模以28億元出發，由於股價快速上漲，成立以來漲幅超過六成，疊加人氣追捧，受益人數超過12萬人，兩項因素合力推升00981A規模一路增胖，截至昨日，總市值已經衝到288億元，穩坐主動式ETF績效王、人氣王、規模王寶座。

ETF專家表示，主動式ETF具有靈活性，看重團隊研究功力，只要操盤功力佳，也能展現修復能力和反彈彈性，短線逢拉回可分批承接。長線來看，由於台股在AI加持之下，仍是長多格局，適合透過定期定額投資主動式ETF，以參與台股長線成長契機。