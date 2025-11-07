快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
若補充保費新制通過，小資族才是主力貢獻者！高資產族早就固定繳。記者杜建重／攝影
若補充保費新制通過，小資族才是主力貢獻者！高資產族早就固定繳。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為11月6日

補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報喔！

補充保費新制如果通過（目前已經暫緩），當然是打到一般的小資族，看看這張表格，調整上限到5000萬，能夠領幾千萬股利的當然是好野人，可是也才增加6億元收入。

再看看改成年度結算，最多會增加200億元，這都是小資族貢獻的啊！怎麼說？

目前補充保費的門檻是「單筆2萬」，小資族可以採用拆單的方式，例如把股票分散給家人，讓每人領到的股利不超過2萬。

再來就是月配息ETF，把一年的股利分拆成12個月，只要每個月股利不超過2萬，就都不用繳補充保費。可是一旦改成「年度2萬」，用整年去計算，拆單就沒有用了，也就是都要繳補充保費！

你要一年領2萬以下的股利，才可以免掉補充保費，如果用5%殖利率計算，股票資產超過40萬就達標了！

所以一旦新制通過後話，我看絕大多數的投資人都會中獎。

至於高資產人士反而沒差，因為他們的股票很多，不管怎麼拆單都還是會超過目前「單筆2萬」，所以高資產的都有在繳補充保費，因此就算調整到新制，也是一樣要繳，所以根本沒差。

影響最大的，還是一般的小資族！

政府是自己選的，請擁戴政府，乖乖遵守吧！

我ㄧ直都有在繳，當作是愛國...

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

二代健保補充保費 小資族 ETF 拆單 股利

延伸閱讀

二代健保新制惹民怒炸！薪水已繳健保、股利又被扣…「利息1.7％還要被拿2.11％」

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

二代健保改制⋯高股息賠錢還要繳稅？網預期資金轉向：改買市值型

健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

相關新聞

高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

＊原文發文時間為11月6日 補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報

健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

在行政院宣布「暫緩實施」之前，財經專家阿格力率先於臉書發文開轟，直指政府規劃將股利、利息、租金納入「年度結算制」課徵補充保費，是對存股族的「不公平開刀」。貼文一出引發股民社群全面炸鍋，留言區幾乎一面倒

看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

台股跌深反彈，又逢MSCI半年度調整「一升二平」激勵，昨（6）日在以台積電為首的AI股領軍下，電子股回神上衝，加權指數一...

二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

健保補充保費改革消息延燒一天，從存股族、定存族到包租公都怒吼「政府搶錢」。原訂最快116年上路的改革方案，行政院今晚（6日）火速出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。政策一轉彎，股民大呼「股版贏

MSCI調權重 台股一升二平…法人估將帶來123億元活水

MSCI昨（6）日早上公布第4季相關指數調整，台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一升二平，最新調整後的權重將在2...

MSCI台灣指數成分股 新增六檔

MSCI昨（6）日凌晨公布最新的權重調整結果。在MSCI台灣指數成分股中，新增信驊、貿聯-KY等六檔成分股，剔除宏碁等七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。