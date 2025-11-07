高資產很難躲掉二代健保補充保費本來就在繳！陳重銘：小資族影響最大

＊原文發文時間為11月6日

補充保費這個議題，今天就三位記者採訪我！本來我人在外面談業務，不方便受訪，但是禁不住記者拜託，答應了一個來訪，結果後面馬上又來了2個，原來他們記者也有群組，會分享情報喔！

補充保費新制如果通過（目前已經暫緩），當然是打到一般的小資族，看看這張表格，調整上限到5000萬，能夠領幾千萬股利的當然是好野人，可是也才增加6億元收入。

再看看改成年度結算，最多會增加200億元，這都是小資族貢獻的啊！怎麼說？

目前補充保費的門檻是「單筆2萬」，小資族可以採用拆單的方式，例如把股票分散給家人，讓每人領到的股利不超過2萬。

再來就是月配息ETF，把一年的股利分拆成12個月，只要每個月股利不超過2萬，就都不用繳補充保費。可是一旦改成「年度2萬」，用整年去計算，拆單就沒有用了，也就是都要繳補充保費！

你要一年領2萬以下的股利，才可以免掉補充保費，如果用5%殖利率計算，股票資產超過40萬就達標了！

所以一旦新制通過後話，我看絕大多數的投資人都會中獎。

至於高資產人士反而沒差，因為他們的股票很多，不管怎麼拆單都還是會超過目前「單筆2萬」，所以高資產的都有在繳補充保費，因此就算調整到新制，也是一樣要繳，所以根本沒差。

影響最大的，還是一般的小資族！

政府是自己選的，請擁戴政府，乖乖遵守吧！

我ㄧ直都有在繳，當作是愛國...

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。