高股息投資人跳船到美股市值型 這檔近3月漲近15%最強

高股息ETF今年表現大幅落後，近來在PTT股板掀起熱烈討論，許多股民紛紛表示，想將高股息部位換成美股市值型ETF，美股6日拉回更提供投資人進場機會。多數股民認為，在美股維持強勢多頭，但指數漲至高檔的情況下，美股市值型ETF確實較能兼顧成長性和波動度，進可攻退可守。其中，以「美股版0050」統一美國50 ETF（009811）呼聲最高。

目前市面上主流的美股市值型ETF有6檔，以實際績效來看，據CMoney截至11/6資料，近3月股價表現最強的是統一美國50 ，漲幅達14.98%；第二名為復華S&P500成長（00924）漲幅12.91%，第三為元大S&P500（00646）漲幅10.61%。以近1月表現來說，排名第一的仍是統一美國50上漲4.32%，第二、第三名則為復華S&P500成長(00924)的3.27%、永豐美國500大（00858）的2.35%。

統一美國50 (009811) 追蹤美國50指數，聚焦美股市值前50大企業，持股相較標普五百指數集中，更具成長性。同時，投資組合涵蓋科技、消費、金融、醫療、通訊等領域，產業大幅分散，避免單壓一個產業的風險。投信官網11/6數據顯示，統一美國50 重點持股包括AI通用晶片領導者輝達、AISC晶片龍頭博通、近期財報亮麗的蘋果/亞馬遜/谷歌等科技巨頭，還有瘦瘦針大廠禮來等非科技大型股。

法人表示，美國經濟預計在今年第4季落底，明年呈現逐季走高的趨勢。已公布的第3季財報企業，營收及展望多優於預期，整體美股企業獲利保持成長，為股市主要動能。川普的美國優先政策，帶動製造業回流美國，加上財政刺激措施及減稅，有望加速美國整體景氣復甦，使美股延續牛市行情。