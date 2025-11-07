健保缺錢不改革？卻找存股族開刀莫名其妙…阿格力：使用者付費很難嗎

在行政院宣布「暫緩實施」之前，財經專家阿格力率先於臉書發文開轟，直指政府規劃將股利、利息、租金納入「年度結算制」課徵補充保費，是對存股族的「不公平開刀」。貼文一出引發股民社群全面炸鍋，留言區幾乎一面倒支持「使用者付費才是根本解方」。

阿格力痛批，股息要「填權息」才有實際收益，官員根本沒投資過卻要收健保稅，「健保缺錢不改革制度或使用者付費，反而找存股族開刀，這不是本末倒置嗎？」他指出，存股族在套牢時的痛苦與壓力都自行承受，「沒有濫用健保，卻被當提款機。」

大量股民留言挺阿格力，有人寫「股利已經繳過稅還要再課一次，太離譜」、「賠錢政府會退我嗎？這根本是合法搶劫」，也有醫護留言說「健保真正的問題是濫用資源，不該懲罰長期投資者」。更多人呼籲政府應該針對高診次或浪費醫療資源者加收保費，「使用者付費才公平」。

也有部分網友理性補充，認為健保若要永續，應同步檢討財政結構與級距制度，有人建議「直接調整費率、廢除補充保費」、「應改採家戶總所得計算，別再頭痛醫頭」。但大多數聲音仍聚焦在「修法太草率、對象錯誤」，認為政策設計不周全。