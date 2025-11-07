東陽10月營收略優於預期 法人估全年EPS近6元

東陽（1319）10月營收月增13.7%、年減2.8%，營收略優於市場預期，分析師指出，以事業別來看，AM營收15.9億元，月增14.2%，營收占比72.4%；OEM營收6億元，月增12.4%，營收占比27.5%。

第4季方面，隨著AM、OEM出貨同步增長，營運動能有望回升，預估營收65.7億元，季增21.6%、年減5%。

2025年方面，受到美國關稅、中國車市、匯率等因素影響，AM 、OEM營收表現相對平緩，預估全年營收251.6億元，年減1.7%；獲利能力方面，雖第2、3季毛利率走弱，但受惠於第1季高毛利率帶動，預估全年毛利率33.4%、與去年相當，而受到匯率因素影響，業外淨收入大幅下降，預估稅後純益35.4億元，年減19.1%，每股獲利（EPS）近6元。

2026年方面，東陽對整體營運審慎樂觀，以業務別來看，受惠於北美市場補庫需求及價格穩定，AM仍是主要成長動能來源。而隨著在中國市場電動車滲透率持續提升，整體OEM營收預期可小幅正成長。