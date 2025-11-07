資本市場服務團攜手台新證券 辦推動優質企業邁向資本市場座談會

為強化我國資本市場動能，協助優質企業掌握資本市場發展脈動，提升籌資與永續經營能量，臺灣證券交易所及櫃買中心持續攜手推動資本市場服務團，共同擘劃我國資本市場未來藍圖，致力打造臺灣成為亞洲資產管理中心。服務團於2025年11月6日攜手台新證券舉辦「推動優質企業邁向資本市場」座談會，透過多層次市場板塊提供不同規模企業多元籌資管道，協助優質

企業接軌資本市場，促進國內產業升級與經濟永續發展。本場座談會透過面對面交流活動，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場之綜效，亦助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，目前台股加權指數於今(114)年10月31日已達到28,233點，總市值約為新台幣91.2兆元，成交日均值達3,930億元，顯示台灣資本市場的活躍動能與深厚實力。此外，證交所配合主管機關打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，持續優化市場制度，強化各板塊的國際競爭力。證交所上市二部經理田建中致詞時表示，臺灣創新板近期將發布相關規章，包括採行一般板交易制度、開放當沖標的、符合條件者股票集保期間自二年縮短為一年，並免除三年承銷商保薦等規定，以更具彈性與吸引力的IPO條件，滿足國內外創新企業掛牌需求，推動前瞻新經濟產業發展，朝「亞洲的那斯達克」目標邁進，使台灣成為優質創新企業的亞洲掛牌首選。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正致詞時表示，櫃買中心自成立以來秉持「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，打造多功能與多層次的全方位交易所，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求；此外，櫃買中心在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中表現不俗，股票的成交值週轉率常年位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34倍，顯示櫃買中心具有高度的交易活絡性及合理的本益比。因此，無論是處於成長階段的中小型企業，還是發展穩健的大型企業，櫃買市場都能提供合適的掛牌平台。

台新證券副總葉盛弘致詞時表示，證交所及櫃買中心共同辦理資本市場座談會，展現主管機關與中介機構共同合作擴大資本市場量能的決心。健全的資本市場需要優質企業的積極參與，企業藉由資本市場可提升研發動能及拓展營運規模，形成良性循環並增進國際競爭力。台新證券邀請逾20家涵蓋多元產業的企業參與，均係於各產業鏈中具備卓越能力及穩健營運基礎的企業，相信透過資本市場服務團的分享與現場交流，能為企業邁入資本市場提供極大助力。

這次座談會有來自多元產業且極具競爭力的優質企業參與，橫跨半導體、生技醫療、綠能環保、電機機械、餐飲食品與觀光娛樂等產業。座談會除由資本市場服務團隊介紹台灣資本市場現況、優勢及上市櫃流程重點外，現場亦提供申請上市櫃的諮詢服務，與會者互動熱烈，現場氣氛熱絡，活動圓滿落幕。

展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新與國際接軌，強化制度韌性與產業連結，協助企業運用資本市場資源拓展成長潛能，並以穩健步伐引領台灣資本市場邁向更具國際影響力的新階段。