台股早盤跌逾170點 台積電開低5元、最低來到1,455元

台股7日開盤指數下跌80.91點，開盤指數為27,818.54點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌5元。

群益投顧表示，大盤指數破月線後遇多頭抵抗反彈收紅，但沒能收復短期均線，短期均線架構趨弱壓力未解除，操作仍應謹慎應對。持股應確實依短線技術面變化，進行汰弱留強因應。

操作題材可留意：

1.SK海力士大漲HBM，挹注記憶體多頭火力─三星暫停DDR5合約報價，SK海力士決定將供應輝達的第六代高頻寬記憶體HBM4報價一口氣調漲逾50%，顯示AI伺服器高階記憶體需求強勁超乎預期，對傳統記憶體產能排擠效應有增無減，美光聞訊強漲創高,挹注記台憶體概念股多頭火力。

2.CSP推新自研晶片，ASIC概念股受惠─四大CSP持續加碼AI基建，看好明年資本支出續增，但隨著AI推論需求逐漸超越訓練，ASIC的成本效益與實用性優勢將更加被倚賴，Goolge、AWS、Meta都表示，2026年計畫推出新一代ASIC，研調機構預估明年ASIC成⻑幅度將持續超過GPU。

周四（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,912.3點，下跌398.7點、跌幅0.84%；S&P500指數漲下跌1.12%；那斯達克指數下跌1.9%；費半指數下跌2.39%。台積電ADR跌1.5%，收在289.24美元，較台北交易溢價22.16%。

投資人正在應對日益加劇的經濟不確定性和估值過高的問題。職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas發布報告稱，企業宣布的月度裁員人數激增183.1%，為二十多年來最糟的10月，企業表示成本削減和人工智慧相關工作是首要原因。

三大法人周四集中市場合計買超19.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.1億元，投信買超27.1億元，自營商（自行買賣）買超24.1億元，自營商（避險）買超19.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少156口至8,346口，其中，外資淨空單減少2,171口至29,917口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少853口至12,384口。

選擇權未平倉量部分，11月F1大量區買權OI落在28,300點，賣權最大OI落在27,500點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.15。VIX指數下降1.77至26.71。外資台指期買權淨金額3.26億元 ; 賣權淨金額-0.17億元。整體選擇權籌碼面偏多。