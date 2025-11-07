看好上市櫃企業獲利 法人：台股下季衝3萬點

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台股跌深反彈，又逢MSCI半年度調整「一升二平」激勵，昨（6）日在以台積電（2330）為首的AI股領軍下，電子股回神上衝，加權指數一度回升至「28K」，終場上漲182點收27,899點。展望後市，法人喊出明年首季前，台股上看3萬點。

昨日千金股族群表現火紅，印能科技重回千金股行列，使檔數增至26千金；股王信驊、世芯-KY、力旺火力強大，股價直衝漲停，信驊收5,810元創新高。

三大法人昨合計買超台股19.4億元，外資單日賣超金額降至51.6億元，連五賣、累計賣超1,071.6億元；投信買超27.1億元；自營商買超43.9億元。

展望台股後市，法人圈仍多正向樂觀，除多家投顧預期行情將上看28,500~29,000點外，凱基投顧更預期在明年首季前，指數就將上看3萬點，為內外資中，首家喊出3萬點的法人機構。

凱基投顧在最新出具的「台股投資策略」報告中指出，台股2026年上市櫃企業獲利預估值由年增11%上修至20%、約5.03兆元，遠高於 2025的年增 11%、約4.19兆元。

由於台股長線持續看俏，建議「任何拉回都是分批進場的好買點」，並聚焦散熱、網通 PCB、電源供應器、銅箔基板、導軌等具顯著規格升級的AI族群，非AI股則挑選具備政策支撐、或穩定高殖利率的軍工、航太、金融與餐飲等。

