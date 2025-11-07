外資圈唱旺鴻海Q4營收

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

鴻海（2317）繳出亮眼的10月創高營收後，外資圈焦點轉向第4季表現，紛紛按讚，認為將呈現季增、年增的雙增格局。高盛證券預估鴻海第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%；摩根士丹利（大摩）預期單季營收2.45兆元，年增15%、季增19%。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱認為，鴻海10月營收年增11%、月增7%，符合預期；以美元計價，10月營收年增15%、月增10%。繼10月營收強勁增長後，預期11月營收將月增4%、年增39%。

張博凱預期，本季隨機櫃級AI伺服器持續放量，新機種帶來更高的市占率與平均銷售單價（ASP），加上新款PC與智慧機出貨啟動，11、12月營收逐月成長，第4季營收將達2.8兆元，年增31%、季增36%。預估全年營收約8.29兆元，較去年的6.85兆元成長約21%。

張博凱預估鴻海2026年營收將突破10兆元大關、達11.08兆元，年增34%。今、明二年每股稅後純益（EPS）將分別成長至12.09元、19.06元，年增率各12%、58%。

張博凱日前將鴻海目標價上調至400元水準，居內外資法人圈最高價。最新報告維持目標價，建議「買進」，並列入「優先買進名單」之列。

張博凱調高鴻海目標價主要基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、折疊手機趨勢崛起，鴻海已不只是組裝廠，更逐步成為AI與高階電子產品製造的核心供應商。

大摩科技硬體下游主管施曉娟則認為，鴻海10月營收表現符合預期。本季在GB200、GB300伺服器機櫃穩定成長下，加上iPhone 17 系列機款出貨暢旺，將帶動營收來到2.45兆元，年增15%、季增19%。預估鴻海今年EPS可達13.83元，年增26%。

營收 鴻海

