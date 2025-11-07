MSCI台灣指數成分股 新增六檔

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文魏興中／台北報導

MSCI昨（6）日凌晨公布最新的權重調整結果。在MSCI台灣指數成分股中，新增信驊（5274）、貿聯-KY等六檔成分股，剔除宏碁等七檔；全球小型指數成分股新增宏碁11檔，剔除凌華24檔，相關調整結果將於24日盤後生效。

此次MSCI調整，MSCI台灣指數成分股由87檔減為86檔，新增信驊、貿聯、致茂、金像電、京元電、東元等六檔；剔除宏碁、友達、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大等七檔。

在MSCI台灣指數成分股在此次調整中，有24檔成分股調整在外流通股數。

在MSCI台灣指數中，成分股仍以台積電最大，其次為鴻海、聯發科、台達電、日月光投控、廣達、富邦金、中信金、國泰金、智邦等，前十大合計比重超過75%。

在MSCI全球小型指數成分股中，這次新增佳能、宏碁、友達、定穎、意騰、良維、微星、矽力、聯強、旭隼、大聯大等11檔。

遭MSCI全球小型指數成分股剔除的台股成分股則有凌華、名軒、信驊、貿聯、致茂、皇普、敦泰、金像電、美食-KY、海悅、新光鋼、京元電、高端、三商投控、中天、北基、太子建設、豐藝、信義房屋、智冠、東元、台橡、堤維西、大學光等24檔。

