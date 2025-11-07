MSCI調權重 台股一升二平…法人估將帶來123億元活水

MSCI昨（6）日早上公布第4季相關指數調整，台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一升二平，最新調整後的權重將在24日收盤後生效。「MSCI全球市場指數」權重調升0.02個百分點，法人推估將為台股帶來約123億元資金活水。

台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.23%上調至2.25%，調升0.02個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重維持20.46%；在「MSCI亞洲（日本除外）指數」權重維持23.15%。

MSCI權重調整

統一投顧董事長黎方國表示，依經驗，MSCI全球市場指數每調升1個百分點，可以吸引200億美元資金。以此次調升幅度推算，約4億美元，以昨日美元兌新台幣匯率30.95換算，約當新台幣123億元。

臺灣證券交易所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表資金流向。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，持續吸引國內外資金投入台股。

進一步觀察此次「MSCI全球新興市場指數」季度調整，權重調升最多的市場為中國大陸，權重增加0.1個百分點；權重調降最多的市場為沙烏地阿拉伯，權重降低0.07個百分點。

台股受惠於AI熱潮，近年來在「MSCI全球新興市場指數」權重持續上揚，從2023年第1季的13.97%，2024年第1季上揚至15.97%，今年第1季增至20.16%，第2季及第3季因為市場動盪而下滑，最新一季又回到20%以上。

MSCI這次調整大致符合國內法人的預估，因為MSCI通常會依據個別股市相對於其他股市的表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名等，作為每次調整權重的依據。從MSCI上一次在8月公布權重變動以來，台股表現比其他主要股市強勢，因此這次權重調整並不意外。

MSCI指數是以美元計價的股價指數，是全球不少主動及被動基金產品的參考依據。MSCI在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，通常調整幅度較大，2月及8月則為季度調整。