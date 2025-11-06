二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

健保補充保費改革消息延燒一天，從存股族、定存族到包租公都怒吼「政府搶錢」。原訂最快116年上路的改革方案，行政院今晚（6日）火速出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。政策一轉彎，股民大呼「股版贏了」，但也有人嗆「只是暫緩，不是取消」。

行政院發言人李慧芝晚間表示，卓榮泰院長已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃」，並強調健保改革應以公平、永續為目標。此舉被視為對下午衛福部長石崇良「謝謝高股息、高股利者貢獻」發言的緊急止血。

消息一出，投資社群瞬間炸開，網友直言：「上午還嘲諷股民，晚上就縮了」，「這根本是拔草測風向」。

不少網友慶祝政策喊卡，「股版贏了」、「感謝股民集氣」、「終於有官員會怕了」。也有人分析：「民意還是有力量的」、「台股差點被政策嚇跌」、「算是股民團結的一次勝利」。部分留言則呼籲：「暫緩不代表取消，要繼續監督」、「政策應該以使用者付費為原則，而不是亂開新稅」。

但更多人怒氣未消，認為政府只是「戰術性退讓」：「暫緩=等選完再來」、「這已經是第三次試水溫」、「放話測風向，苗頭不對就縮」、「朝令夕改是在玩人民？」、「要改革健保，先從浪費與濫用改起」。還有網友點名部長應下台：「早上嘲諷股民，晚上被打臉，這種官員還留著幹嘛？」、「石崇良要不要下台負責」。