就市論勢／記憶體、電池芯 可留意

盤勢分析

台股加權指數在站上28,000點關卡後，近期走勢似有轉趨高檔震盪，不過投資前景持續正向看待。首先，聯準會9月、10月分別降息1碼後，雖然主席鮑爾及理事表達12月可能暫停降息的意見，但降息趨勢亦不變，資金寬鬆有利股市。

此外，近期美國四大CSP企業陸續公布第3季財報，紛紛上調2025年資本支出，顯示AI擴張計畫比原先預估更加積極，明年度AI龍頭輝達將推出新一代產品Rubin，AI成長趨勢不變。因此，即使短線出現震盪整理，不影響長期多頭走勢。

投資建議

自從美國4月宣布對等關稅的指數低點以來，台股已連續六個月上漲，雖然基本面保持正向，但短線漲多後，可能出現獲利了結賣壓。因美國對等關稅於8月7日起實施，第3季的企業財報已可見到對等關稅對於營收與獲利的影響，後續的法說會可加以觀察。

產業方面，建議聚焦在受惠AI成長趨勢的類股，短線則可留意過往表現不佳但亦可望受惠AI需求帶動的族群，例如記憶體與電池芯等，過去產品的價格有明顯的周期性效應，即使來自AI的需求增加，但相關企業增產意願較消極，預估至明年上半年產品價格仍有持續上漲的可能。此外，重電族群如電源控管、變壓器等也是長期趨勢看好的族群，可加以留意。