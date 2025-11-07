凱基證公平待客 連兩年績優

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
凱基證券獲公平待客評核前25%績優肯定，由金管會主委彭金隆（右）頒獎表揚，凱基證券董事長許道義代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的服務理念，持續領航金融友善服務領域，展現多項成果，並獲金管會表揚，公司連續兩年於「公平待客評核」中名列前25%的績優企業。凱基證券表示，此殊榮充分肯定公司積極推動公平待客，於金融消費者權益保護、數位友善服務及企業誠信經營等面向的卓越成就。

凱基證券自上而下精進金融友善服務，全體董事與高階主管皆參與公平待客暨金融友善教育訓練，並由董事親身參與多元障別模擬體驗，深入了解聽力障礙與高齡者身體老化面臨的挑戰，強化對弱勢族群溝通與服務的同理心；同時持續與多扶協會合作，針對分公司進行「無障礙環境場域」評估與輔導，優化服務空間之各項軟硬體設施，並取得相關認證，極力打造無差別金融服務體驗。

此外，凱基證券積極投入防詐領域，為強化投資人識詐能力，持續優化官網「反詐騙行動站」，提供完整防詐情報，並領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，導入國際級外部偽冒偵測關閉服務（RSA），全天候阻斷釣魚網站，提供安全網路環境。

並且凱基證券亦率先推出「68178」專屬短碼簡訊，幫助客戶辨識真偽，降低投資人遭假冒簡訊詐騙的風險；日前更攜手警政署刑事局簽署防詐合作備忘錄（MOU），宣示雙方透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐之決心，憑藉多項防詐成果，榮獲證交所首屆「反詐騙傑出獎」肯定。

凱基證券指出，真正的金融服務不僅是交易，更是理解與陪伴。秉持「以客戶為中心」的核心價值，從董事到第一線人員皆投入金融友善服務的推動，以實際行動關懷弱勢、守護客戶資產安全，並持續努力打造安全、友善且有溫度的金融服務環境，與客戶一同邁向富足人生。

凱基證 詐騙 董事

