健保補充保費改革 投信：定存族、高息ETF投資人影響大

中央社／ 台北6日電
衛福部規劃調整健保補充保費收取模式，改為年度結算，只要1年利息、股利等累計超過新台幣2萬元，就須按2.11%繳納補充保費，對投資人影響大。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
衛福部規劃調整健保補充保費收取模式，改為年度結算，只要1年利息、股利等累計超過新台幣2萬元，就須按2.11%繳納補充保費。投信業者指出，定存族、存股族，或是近年掀起風潮的高股息ETF投資人，可能面臨重大影響。

衛福部計畫明年啟動健保法修法，未來利息、股利、租金等收入將改採年度累計方式計算，只要1年累計逾2萬元，就須按2.11%繳納補充保費，且扣繳上限將自1000萬元提升至5000萬元，希望防堵拆單規避漏洞，被視為二代健保補充保費制度的重大變革。

凱基投信副總經理穆正雍今天表示，此舉對於「資產集中投資台股高股息ETF」的投資人影響最大，未來將成為被課徵補充保費的首要對象。

近年台灣吹起高股息ETF風潮，許多投資人偏好固定領息，投信業者投其所好，推出從年配、季配，到月配等各種高配息產品。投信業者表示，目前ETF配息，是單筆超過2萬元會被收取補充保費，許多投資人為了避免配息遭扣，選擇月配息、季配息等配息頻率較高的投資商品，以控制每次領到的配息金額。如果未來改成新制，將難逃補充保費，股息收益將大打折扣。

另一投信業主管則認為，此次衛福部規劃調整補充保費收取模式，影響的層面和範圍相當大，預期後續討論會相當熱烈，政策的實際落實情況需要再觀察。

他說，此次影響不只是高股息ETF，就連最保守的定存族，過去銀行存款多半是到期領息，但因考量補充保費，許多民眾拆單，或是選擇單筆存、每月領息，如同「整存零付」，接下來同樣都會受影響。

穆正雍建議，投資人可以分散資產配置，除了台股ETF，也可選擇海外債券ETF等，因其配息被列為海外所得，不屬於補充保費的收費標的。

