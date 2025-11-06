快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

首家法人機構正式喊出「台股將上衝3萬點」 居內外資最高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

凱基投顧在最新出具的「台股投資策略」報告中指出，由於 AI 供應鏈訂單持續上修，台股 2026 年盈餘展望也再度提升，年增率提高到20%，因此以19倍本益比來看，正式喊出明年首季前，指數將上看30,000點大關。

凱基投顧指出，繼新創型 CSP 擴大資本支出後，大型 CSP 接棒演出，帶動台股 2026 年上市櫃企業獲利預估值由年增11%上修至20%、約5.03兆元，遠高於 2025 的年增 11%、約4.19兆元。

由於台股長線持續看俏，因此凱基投顧建議，指數若有任何的拉回，都是分批進場的好買點，並聚焦散熱、網通 PCB、電源供應器、銅箔基板、導軌等具顯著規格升級的 AI 相關族群。

非 AI 股區塊，投資人則可挑選具備政策支撐、或穩定高殖利率的軍工、航太、金融與餐飲等族群或個股。

針對近日影響全球資本市場的 AI 泡沫化疑慮，凱基投顧認為，目前 AI 投資熱潮仍處早期階段，遠未達到過熱水準。

回顧過去百年重大技術革命，如鐵路、汽車、電力與資訊革命，在投資高峰期，其資本支出占 GDP 比例可達 2%至 3%。相較之下，生成式 AI 目前的投資占比僅約 0.8%，顯示未來仍具顯著成長空間。

凱基投顧 台股

延伸閱讀

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

凱基投信：台股基本面佳、後市看法正向 逢回找買點

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股ETF可留意

相關新聞

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍...

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言...

外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指...

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。