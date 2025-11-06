AI熱潮帶旺電力需求 基礎建設迎長線爆發期

AI時代帶動電力與基礎建設需求快速升溫，獨立發電廠因能靈活採用智慧電網與AI能源管理技術，成為資料中心與雲端大廠首選。法人指出，值得注意的是，目前在公用事業中的獨立發電廠，成為市場資金關注焦點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示說明，一方面是公用事業擁有低評價面優勢，另一方面是獨立發電廠相較於傳統發電廠更願意採用新技術如智慧電網、AI能源管理等，隨著資料中心的電力需求急遽攀升，獨立發電廠可快速擴增電力設施、且供電更為穩定，深受大型雲端服務供應商喜愛。

再者，除了不須依賴政府補貼外，獨立發電廠購電的價格穩定上行，更有利提高利潤空間，讓獨立發電廠營運效率與資本回報率更高。

王翔慧認為，基礎建設產業除了搭上AI浪潮，回顧2022年來，市場經歷升息循環、景氣復甦、關稅戰再到重啟降息循環，全球股市從下修到再創歷史新高，同期間基礎建設指數表現更勝一籌，看好基礎建設產業擁有特許經營權可帶來穩定的現金流，且許多國家也因應AI，相繼推出支持基礎建設的政策和計劃，進而推動產業向上發展。