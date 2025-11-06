快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

AI熱潮帶旺電力需求 基礎建設迎長線爆發期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI時代帶動電力基礎建設需求快速升溫，獨立發電廠因能靈活採用智慧電網與AI能源管理技術，成為資料中心與雲端大廠首選。法人指出，值得注意的是，目前在公用事業中的獨立發電廠，成為市場資金關注焦點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示說明，一方面是公用事業擁有低評價面優勢，另一方面是獨立發電廠相較於傳統發電廠更願意採用新技術如智慧電網、AI能源管理等，隨著資料中心的電力需求急遽攀升，獨立發電廠可快速擴增電力設施、且供電更為穩定，深受大型雲端服務供應商喜愛。

再者，除了不須依賴政府補貼外，獨立發電廠購電的價格穩定上行，更有利提高利潤空間，讓獨立發電廠營運效率與資本回報率更高。

王翔慧認為，基礎建設產業除了搭上AI浪潮，回顧2022年來，市場經歷升息循環、景氣復甦、關稅戰再到重啟降息循環，全球股市從下修到再創歷史新高，同期間基礎建設指數表現更勝一籌，看好基礎建設產業擁有特許經營權可帶來穩定的現金流，且許多國家也因應AI，相繼推出支持基礎建設的政策和計劃，進而推動產業向上發展。

AI 電力 基礎建設

延伸閱讀

南韓蔚山發電廠驚傳坍塌事故 疑似6人遭活埋

AI需求熱潮大搶電 台灣夠電？龔明鑫說滿足一條件就夠

議員關切小水力發電 台東縣府：已4座運轉

林佳龍批盧秀燕「逢龍必反」打壓生質能源廠成非洲豬瘟破口 中市府回應了

相關新聞

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍...

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言...

外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指...

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。