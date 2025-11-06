AI 用電量驚人 電力商機大躍進

快訊

AI巨頭輝達（NVIDIA）在成為全球首家市值5兆美元的企業，AI需求暴漲趨勢有增無減，帶動電力需求同步大增，玉山投信指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，在在反映電力商機規模龐大。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，AI市場規模高速成長，根據高盛預估，資料中心需求由2023年至2026年將成長超過8成，複合成長率高達17.7%，而四大雲端服務供應巨頭持續擴大資本支出，帶動美國資料中心未來的用電量大幅成長，根據估計，其中超過6成用電來自於AI運算，對於電力相關公用事業後續的營運發展將帶來龐大挹注作用，未來成長潛力值得期待。

王翔慧指出，市場估算，全球針對AI基礎建設的資本支出至2029年會高達5.5兆美元，等同於56%的年複合成長率，更讓電力成為兵家必爭之地，能夠快速建設、快速銜接需求的方式將受到市場青睞，多數調查者認為綜合型的能源策略或是天然氣發電，將是AI的最佳能源選項，其次是單獨使用核能、可再生能源搭配儲能。

