快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

海外 ETF 有題材又可避開健保補充保費 獲小資族青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

國內最新健保補充保費新制擬上路，理財專家研判，對長期存股族來說，高息ETF吸引力會略減，小資族部分資金可能會出現挪移，傾向布局市值型ETF、以追求資本利得為目標的不配息ETF，或是將部分資金往海外ETF挪移。

健保補充保費新制引發投資人熱議，行政院6日強調，修法方向衛福部還在廣納意見階段，政府不會為難小資族。

雖然新制尚未實施，根據CMoney統計，海外股票ETF下半年以來，零股申購人數增加37,451人，零股人數成長率12.3%。其中新光美國電力基建（009805），第3季以來零股人數成長1687%，其他包括台新標普科技精選（009807）、元大航太防衛科技（00965）、台新標普500（009806）、中信日本半導體（00954）、復華中國5G（00877）及第一金太空衛星（00910）等，同期間零股持有人數也呈現倍增。表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，翻轉傳統電力產業升級轉型，宣告電力成為新石油時代來，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，基本面迎來AI超級紅利，帶動美國電力產業，正式進入「超級周期」。

另一方面，AI時代全球電力缺口難彌平，當務之急是「能源增量」，持續推動美國電力產業，持續朝核能方向前進，包括日前美國政府與西屋電氣公司簽署800億美元的協議來建造核電反應爐，以滿足人工智慧日益成長的電力需求。微軟聯合創辦人比爾蓋茲也預估，未來核能既能滿足數據中心用電需求，又能降低電力成本，將成為AI數據中心的關鍵電源，其中又以小型模塊化反應爐、核聚變等，受到越來越多市場的關注，帶動美國核能發電相關概念股，今年以來股價表現亮眼。

美國 ETF 零股

延伸閱讀

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

影／研擬健保補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性

相關新聞

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍...

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言...

外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指...

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。