外資減碼51億元連5賣 賣超玉山金排第1
台股今天上漲182.39點，收在27899.45點，三大法人合計買超新台幣15.81億元，其中外資及陸資賣超51.61億元，連5個交易日減碼，賣超首位為玉山金。
台股今天隨美股反彈，盤中站回28000點大關，但台積電尾盤下拉收在全日最低點，加權指數漲勢收斂，終場上漲182.39點，收在27899.45點，28000點沒站穩，成交值4991.67億元。
根據證交所統計，三大法人合計買超15.81億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.61億元，連5賣；投信和自營商分別買超23.52億元和43.9億元。
個股方面，外資買超前3名為旺宏4萬3083張、中信金1萬5261張，和復華富時不動產1萬4418張。
外資賣超前3名為玉山金4萬1974張、元大台灣50（0050）1萬7999張，以及期街口布蘭特正2（00715L）1萬7800張。
國泰投信基金經理人梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，包括微軟、Meta、亞馬遜等許多企業傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域。
外資近期對台股站在賣方，已經連5賣，但梁恩溢認為，美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金可能轉向新興市場；台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利資金環境。
