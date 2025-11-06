快訊

聯電營收／10月212億元、月增6.8% 動能升溫、與英特爾合作進度順利

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）6日公告10月營收達 212.94 億元，月增 6.8%，年減 0.36%。前10月累計營收 1,970.38 億元，年增 1.94%。

公司先前指出與英特爾（Intel）在美國廠合作的 12 奈米 FinFET 進度順利，雙方目標 2027 年完成初期產品設計定案並投入量產；聯電亦對更先進節點的後續合作持開放態度。該合作將在 Intel 亞利桑那州的奧科蒂洛廠區（Fab 12/22/32）開發製造，強調利用既有設備、強化北美供應鏈韌性；並結合 EDA/IP 生態系進行設計實現。

展望後市，市場將關注美國 12 奈米專案的里程碑推進、車用／工控等成熟製程需求延續度，以及成熟與特殊製程的產品組合對稼動與毛利的帶動。

聯電

