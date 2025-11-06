快訊

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍主動式ETF市場的布局，也象徵安聯環球投資在全球推動主動式ETF策略的第二項重要成果。法人認為，台股3到5年中長線可期，市場期待台股三萬點僅是時間問題。

針對整體台股市場，安聯台灣主動式ETF（00993A）擬任經理人施政廷以「三大面向」解析台股競爭力。首先，台股長期結構與競爭力具優勢。

施政廷分析，從2018年的美中貿易戰開始，再到COVID-19疫情之後，全球供應鏈逐漸轉向分散與韌性，而2022年底AI的爆發，更進一步凸顯台灣在硬體整合與供應鏈管理上的優勢。整體上，台灣產業在未來三到五年，仍具顯著的競爭力與溢價能力。

第二，AI為長線趨勢。他認為，AI並不是泡沫，而是長期趨勢。隨著成本持續下降，應用面會越來越廣，只要資料量和算力持續成長，需求就不會消失，動能也會延續。雖然目前台股評價確實偏高，本益比已在18倍左右，本淨比也接近歷史高檔，意味短線震盪會加劇。不過，只要企業獲利能持續創新高，指數仍有上行空間。

另外，展望下半年至明年，除了AI題材外，傳產、筆電、紡織等非AI族群，以及長期低迷的景氣循環股，預料都有機會迎來修復行情。

第三，台股具備基本面與資金面雙行情。施政廷表示，目前台股仍偏向基本面為主，資金面同步推進。例如M1B呈現上行，市場也預期美國接下來持續降息。此外，台股企業已連續四年成長為罕見局面，預計台股今年與明年都有約15%至20%的成長潛力，基本面長線無虞。

安聯台灣主動式ETF（00993A）擬任基金經理人施政廷。圖／安聯投信提供
安聯台灣主動式ETF（00993A）擬任基金經理人施政廷。圖／安聯投信提供

台股 ETF AI

