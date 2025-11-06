快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

凱基投信：台股基本面佳、後市看法正向 逢回找買點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股11月以來震盪加劇，28,000點得而復失，凱基投信投資長歐陽渭棠6日表示，台股中AI相關公司的EPS成長率，明年預估已上修到22%；美國大型雲端服務供應商（CSP）明年的資本支出年增率，也從原預估的16%，提高到31%，對台灣供應鏈的獲利有正面助益。目前台股本益比尚未過熱，從基本面觀察，對台股後市看法正向。

凱基投信總經理張慈恩指出，台灣企業過去以代工為主，努力降低成本，但在AI時代，台灣企業已從成本管理，走向價值提升（Value Up）。從本益比的角度來看，製造業與品牌或是獨占企業的本益比其實並不相同，不同世代的投資人對本益比的看法也有所不同，因此建議投資人在台股拉回時，逢低找買點。

張慈恩表示，隨台灣65歲以上的人口數增加，對退休資金配置的需求，預料有利多資產（平衡型）ETF的市場成長。依據凱基證券2025年第4季《ETF季報》顯示，全球平衡型ETF發展至今近20年，目前全球規模逾750億美元，較大比重集中在美加等北美地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔BBB級債+台股25強的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。

凱基投信分析，展望第4季，隨著美國聯準會降息循環啟動，10月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上Fed 12月起將停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

除了資金面有利推升指數外，基本面也提供市場強韌支撐，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在AI產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年S&P 500企業獲利成長率可達11.0%，明年更可望上升至13.9%。台股表現也同樣可期，隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠AI供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。

台股 凱基證

延伸閱讀

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股ETF可留意

AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

相關新聞

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍...

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言...

外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指...

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。