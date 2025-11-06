凱基投信：台股基本面佳、後市看法正向 逢回找買點

台股11月以來震盪加劇，28,000點得而復失，凱基投信投資長歐陽渭棠6日表示，台股中AI相關公司的EPS成長率，明年預估已上修到22%；美國大型雲端服務供應商（CSP）明年的資本支出年增率，也從原預估的16%，提高到31%，對台灣供應鏈的獲利有正面助益。目前台股本益比尚未過熱，從基本面觀察，對台股後市看法正向。

凱基投信總經理張慈恩指出，台灣企業過去以代工為主，努力降低成本，但在AI時代，台灣企業已從成本管理，走向價值提升（Value Up）。從本益比的角度來看，製造業與品牌或是獨占企業的本益比其實並不相同，不同世代的投資人對本益比的看法也有所不同，因此建議投資人在台股拉回時，逢低找買點。

張慈恩表示，隨台灣65歲以上的人口數增加，對退休資金配置的需求，預料有利多資產（平衡型）ETF的市場成長。依據凱基證券2025年第4季《ETF季報》顯示，全球平衡型ETF發展至今近20年，目前全球規模逾750億美元，較大比重集中在美加等北美地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔BBB級債+台股25強的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。

凱基投信分析，展望第4季，隨著美國聯準會降息循環啟動，10月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上Fed 12月起將停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

除了資金面有利推升指數外，基本面也提供市場強韌支撐，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在AI產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年S&P 500企業獲利成長率可達11.0%，明年更可望上升至13.9%。台股表現也同樣可期，隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠AI供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。