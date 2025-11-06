快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言，日本「以鄰為壑」，即使通膨也不升值，日幣貶值下讓台幣也趨於貶值，進而引發外資賣超壓力，不過，分析師也強調，台股年底前行情仍將持續，點名四大布局標的可以留意。

台股10月大漲2,412.81點，月漲幅9.34%，已連續6個月上漲，進入11月，本4個交易日則是漲跌各半，其中更寫下28,554.61點的歷史新高價，不過外資卻是連續5個交易日呈現賣超。

台股6日再度挑戰28,000點關卡，盤中一度拉升至28,061.53點，不過終場則是收在27,899.45點，上漲182.39點；台股仍處在高檔位置，多頭格局未變且蓄勢挑戰新高，但外資卻是逢高出現賣超，到底是什麼原因讓外資持續逢高調節台股？

證券分析師張陳浩表示，台股5日重挫，韓股更是大跌到出現熔斷，主要是兩個因素造成，其中之一是美國高等法院開庭審理美國總統川普全球關稅的合法性，美國財政部長貝森特曾釋出，若關稅無效，恐出現經濟大崩盤的訊息；另一個則是美國政府停擺時間超過30天，也引來市場擔憂，利空衝擊下，美股下挫，也連動亞股的表現。

張陳浩說，美國總統川普又再釋出各項數據非常好，美股可再創新高的消息；美股周三反彈收紅，台股6日也是開高；張陳浩表示，造成外資逢高賣超台股的原因在於台幣趨於貶值，美元比台幣強，外資逢高偏向賣超，不過並不是大賣超。

張陳浩認為，原本預期新台幣將是相對升值，但目前卻是貶值的情況，主要的原因是日幣太弱了，他強調，日本「以鄰為壑」，即使處在通膨的情況下也不升值，日本讓日幣貶值力拚外銷，對鄰近的台灣及韓國都造成壓力，也因為日幣太弱了，讓台幣也趨於貶值。

至於台股後市，張陳浩表示，年底前行情持續的看法不變，在布局上，位階低的電力相關個股華城（1519）、東元（1504）、華榮（1608）、宏泰（1612）、億泰（1616）等值得留意；另外，散熱股的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、建準（2421）；PCB族群包括金像電（2368）及CCL的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）；被動元件的國巨*、華新科（2492）等也值得關注。

台股 外資 日本 日幣

延伸閱讀

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

南亞科未入列MSCI成分股的原因找到了 分析師點名這個關鍵

台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股ETF可留意

AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

相關新聞

台股上看三萬點？法人「三面向」解析台股競爭力：只是時間問題

安聯台灣主動式ETF（00993A）獲金管會核准募集，不僅是安聯投信繼首檔主動式ETF產品──主動安聯台灣高息（00984A）後，再度進軍...

台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言...

外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指...

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。