台股頻創高外資竟逢高賣 分析師嘆：日本 「以鄰為壑」惹的禍

台股近期頻頻創高，但也常遭遇亂流下滑，在大盤指數拚創新高的情況下，外資竟是在高點連連賣超，壓抑大盤的表現，證券分析師坦言，日本「以鄰為壑」，即使通膨也不升值，日幣貶值下讓台幣也趨於貶值，進而引發外資賣超壓力，不過，分析師也強調，台股年底前行情仍將持續，點名四大布局標的可以留意。

台股10月大漲2,412.81點，月漲幅9.34%，已連續6個月上漲，進入11月，本4個交易日則是漲跌各半，其中更寫下28,554.61點的歷史新高價，不過外資卻是連續5個交易日呈現賣超。

台股6日再度挑戰28,000點關卡，盤中一度拉升至28,061.53點，不過終場則是收在27,899.45點，上漲182.39點；台股仍處在高檔位置，多頭格局未變且蓄勢挑戰新高，但外資卻是逢高出現賣超，到底是什麼原因讓外資持續逢高調節台股？

證券分析師張陳浩表示，台股5日重挫，韓股更是大跌到出現熔斷，主要是兩個因素造成，其中之一是美國高等法院開庭審理美國總統川普全球關稅的合法性，美國財政部長貝森特曾釋出，若關稅無效，恐出現經濟大崩盤的訊息；另一個則是美國政府停擺時間超過30天，也引來市場擔憂，利空衝擊下，美股下挫，也連動亞股的表現。

張陳浩說，美國總統川普又再釋出各項數據非常好，美股可再創新高的消息；美股周三反彈收紅，台股6日也是開高；張陳浩表示，造成外資逢高賣超台股的原因在於台幣趨於貶值，美元比台幣強，外資逢高偏向賣超，不過並不是大賣超。

張陳浩認為，原本預期新台幣將是相對升值，但目前卻是貶值的情況，主要的原因是日幣太弱了，他強調，日本「以鄰為壑」，即使處在通膨的情況下也不升值，日本讓日幣貶值力拚外銷，對鄰近的台灣及韓國都造成壓力，也因為日幣太弱了，讓台幣也趨於貶值。

至於台股後市，張陳浩表示，年底前行情持續的看法不變，在布局上，位階低的電力相關個股華城（1519）、東元（1504）、華榮（1608）、宏泰（1612）、億泰（1616）等值得留意；另外，散熱股的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、建準（2421）；PCB族群包括金像電（2368）及CCL的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）；被動元件的國巨*、華新科（2492）等也值得關注。