外資續賣、內資回補 三大法人買超15.81億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股6日隨美股彈升，台積電（2330）盤中一度重登月線、鴻海（2317）也叩關5日線，加上記憶體族群攻勢凌厲，推升大盤指數一度強彈344.47點、衝上28,061.53點；惟台積電、鴻海等尾盤又遭空單調節，終場漲點急縮至182.39點、收27,899.45點，2萬8千關得而復失，成交值縮減至4,991.67億元。三大法人則呈現土洋對作，外資續賣、內資回補，合計小幅買超15.81億元。

統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.61億元，投信買超23.52億元；自營商買超（合計）43.9億元，其中自營商（自行買賣）買超24.16億元、自營商（避險）買超19.74億元。

盤面上，權王台積電回神反彈，但追價意願不高，盤中最高1,480元，終場收1,465元，貢獻大盤約40.7點；股王信驊（5274）列入MSCI全球標準型指數成分股，加上第3季稅後純益12.14億元創新高，每股純益32.12元，前三季每股純益72.23元，大賺逾7個股本，股價收漲停5,810元、創新天價；鴻海10月營收8,957億元、再創新高，全年挑戰8兆元，盤中意圖重返250元關卡未果，終場收漲0.4%、報248元。

族群方面，Switch 2熱銷點火概念股，旺宏（2337）爆進29.4萬張大量收漲停34.45元，拿下人氣王寶座，終場仍有超過2萬張買單排隊，鴻準（2354）也彈升2.49%、收70.1元，站回5日線上。

記憶體族群受惠華邦電（2344）法說唱旺需求面，多頭積極搶進，華邦電創59元新天價、群聯（8299）也刷新盤中歷史高1,185元，激勵晶豪科（3006）放量觸及漲停，十銓（4967）、威剛（3260）、宇瞻（8271）等聯袂收高。

奇鋐（3017）近期股價波動劇烈，遭列警示股，公告9月每股純益5.01元，單月就賺進逾半個股本，6日量縮彈升3.46%、收1,495元，帶動同為散熱族群的雙鴻（3324）跟彈4.9%、收1,070元，重返5日線上，健策（3653）盤中更觸及漲停2,225元。

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

