媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

盤面上類股以油電燃氣、玻陶、數位雲端、造紙、塑膠、電腦周邊、電零組、水泥等較為強勢，另外百貨、運動休閒等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有力旺（3529）、信驊（5274）、榮科（4989）、中石化（1314）、旺宏（2337）、世芯-KY（3661）、華東（8110）、至上（8112）、高力（8996）、精成科（6191）、健策（3653）、創意（3443）、晶豪科（3006）、南亞科（2408）等。

而量大下跌的則有，啟碁、高技、環球晶、華榮、環宇-KY、AES-KY、聯電、華城、文曄、穩懋、景碩、大量、力成、京元電子、中光電、致茂、華通等

統一投顧表示，小非農數據現回穩跡象、貝森特暗示明年有望允許Blackwell銷往中國、台積電中科1.4奈米新廠5日啟動基樁工程、鴻海10月營收再創單月新高、AI永動機持續轉動，眾利多因素有望帶動台股向上攻，年底前再創新高。惟OpenAI財務長表示短期內沒有IPO打算、新加坡央行（MAS）示警AI恐泡沫，影響投資人情緒，預估指數震盪盤堅。

建議布局具業績題材的族群，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、蘋概股、散裝、成衣製鞋及內需消費等。

台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股ETF可留意

美最高法院關稅訴訟 美財長：有信心結果有利於川普

AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

現在網路論壇上最多的罵聲，就屬健保補充保費的制度，將來要改成股利、利息、租金合計年度超過2萬元，就要被收取2.11％的補充保費一事了！也就是要堵住民眾把定存拆單、ETF月配、季配息扣不到補充保費的方便

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

健保補充保費制度將迎來十年來最大修法。 衛福部預計最快於民國116年（2027年）上路，屆時只要全年股利、利息、租金收入超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費；高薪族的年終獎金超過11萬

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

