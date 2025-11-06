台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

盤面上類股以油電燃氣、玻陶、數位雲端、造紙、塑膠、電腦周邊、電零組、水泥等較為強勢，另外百貨、運動休閒等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有力旺（3529）、信驊（5274）、榮科（4989）、中石化（1314）、旺宏（2337）、世芯-KY（3661）、華東（8110）、至上（8112）、高力（8996）、精成科（6191）、健策（3653）、創意（3443）、晶豪科（3006）、南亞科（2408）等。

而量大下跌的則有，啟碁、高技、環球晶、華榮、環宇-KY、AES-KY、聯電、華城、文曄、穩懋、景碩、大量、力成、京元電子、中光電、致茂、華通等

統一投顧表示，小非農數據現回穩跡象、貝森特暗示明年有望允許Blackwell銷往中國、台積電中科1.4奈米新廠5日啟動基樁工程、鴻海10月營收再創單月新高、AI永動機持續轉動，眾利多因素有望帶動台股向上攻，年底前再創新高。惟OpenAI財務長表示短期內沒有IPO打算、新加坡央行（MAS）示警AI恐泡沫，影響投資人情緒，預估指數震盪盤堅。

建議布局具業績題材的族群，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、蘋概股、散裝、成衣製鞋及內需消費等。