快訊

媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

寶佳集團收購中工股票 中石化竟連飆3根漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石化（1314），經營權面臨挑戰下，兩家公司連日來股價上漲，中石化6日開高後再衝上漲停9.75元鎖死到收盤，拉出第3根漲停板。

根據華建（2530）的公告，已依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報，透過堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等15家投資公司和個人，合計取得中工11.8%持股，取得股權目的為「併購」，合計投入逾23億元，包括自有資金23.17億元及貸款935.94萬元。

中工在3日傍晚發出聲明，指控寶佳集團旗下堡新投資以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內買進中工股票逾1成，董事長周志明更是發信給員，題為「中華工程出師表」強調將捍衛經營權。

中工經營權之爭浮上檯面，且市場盛傳，寶佳集團大買中工其實是劍指中石化，兩家公司連日來面臨經營權保衛壓力，股價呈現上漲，中石化更是連拉3根漲停，6日以9.37元開高後衝達漲停9.75元鎖死到收盤，成交量爆出11萬7,672張；中工收17元，上漲0.55元，漲幅3.34%。

中工 經營權

延伸閱讀

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

Switch 2 熱銷點火概念股！旺宏漲停衝人氣王 鴻準、鴻海雙漲

寶佳收購中工 林家宏發聲…聚焦企業經營三件大事

吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

相關新聞

台股漲幅收斂！最後一盤少百點收漲182點 兩萬八得而復失

台股6日反彈，盤中一度大漲逾300點，但台積電（2330）最後一盤下殺10元，漲幅收斂，終場小漲5元，收1,465元，拖累指數收在27,899點，上漲182點，漲幅0.66%，成交量達4991.76億元，並未成功收復兩萬八千大關。

沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！ 針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每

「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

現在網路論壇上最多的罵聲，就屬健保補充保費的制度，將來要改成股利、利息、租金合計年度超過2萬元，就要被收取2.11％的補充保費一事了！也就是要堵住民眾把定存拆單、ETF月配、季配息扣不到補充保費的方便

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

健保補充保費制度將迎來十年來最大修法。 衛福部預計最快於民國116年（2027年）上路，屆時只要全年股利、利息、租金收入超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費；高薪族的年終獎金超過11萬

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。