寶佳集團收購中工股票 中石化竟連飆3根漲停

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石化（1314），經營權面臨挑戰下，兩家公司連日來股價上漲，中石化6日開高後再衝上漲停9.75元鎖死到收盤，拉出第3根漲停板。

根據華建（2530）的公告，已依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報，透過堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等15家投資公司和個人，合計取得中工11.8%持股，取得股權目的為「併購」，合計投入逾23億元，包括自有資金23.17億元及貸款935.94萬元。

中工在3日傍晚發出聲明，指控寶佳集團旗下堡新投資以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內買進中工股票逾1成，董事長周志明更是發信給員，題為「中華工程出師表」強調將捍衛經營權。

中工經營權之爭浮上檯面，且市場盛傳，寶佳集團大買中工其實是劍指中石化，兩家公司連日來面臨經營權保衛壓力，股價呈現上漲，中石化更是連拉3根漲停，6日以9.37元開高後衝達漲停9.75元鎖死到收盤，成交量爆出11萬7,672張；中工收17元，上漲0.55元，漲幅3.34%。