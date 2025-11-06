沒存股不定存…二代健保補充保費燒不到我了？上班族中槍：獎金超11.8萬也要課

快訊

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
衛福部擬改「年度合併課稅制」，股利、利息、租金超過2萬就扣，獎金破11.8萬也跑不掉。記者杜建重／攝影
衛福部擬改「年度合併課稅制」，股利、利息、租金超過2萬就扣，獎金破11.8萬也跑不掉。記者杜建重／攝影

今天很多人都在講股利總額要繳補充保費的事情，但我剛剛看到更誇張的，居然連四倍獎金的規定也要改！

針對利息、股利、租金採年度結算，將由現行的每月扣繳，調整為一整年結算一次，以避免民眾「拆單」，將每筆收入控制在20,000元以下。

其次，補充保費扣繳上限從1,000萬元提升至5,000萬元，影響高所得約1,000人，可增健保財源6億元。

第三，在獎金的扣繳部分，過去起徵點為個人投保薪資額度的 4倍，未來將改以最低基本工資（29,500元）的4倍之上，做為收取門檻。未來修法後，若以最低薪資為例，獎金超過 118,000元就要課徵補充保費，預計 200多萬人受影響，約增加70～80億元。

哪裡不合理？

若改以年度總額計算，2萬元以下免課補充保費已無意義，反而造成執行的難度。2萬元以下的2.11%補充保費只有422元。要更方便計算的話，其實把這2萬元門檻也拿掉更好，所有股息、利息、租金都直接先扣2.11%補充保費。

股利繳稅其實也不合理，一來，股利在公司發放前已經繳過營所稅，這也是為什麼全戶股利及盈餘合計金額的8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶可抵減金額以8萬元為限。現在還要再繳健保費。

二來，股利發放時，股價也會減去同等金額，就是大家說的左手換右手。現在在資產換手的同時，又要再多繳一次補充保費。除權息後並不保證可以填權息，把這筆錢當作所得，實在不太合理。

第三點指出，獎金的扣繳部分改以最低基本工資計算，也就是不管你的收入高低，只要獎金超過11.8萬元以上，就要開始課徵補充保費。這個門檻來的有點潦草，為何是基本工資的4倍，如果要設定一個定額，是否該制定一個比較合理的金額。

至於租金部分，租金也算是所得，收健保費是合理的，甚至應該是要像薪資收入一樣隨所得級距增加。但也可能會讓更多的房東選擇不誠實申報租金所得，或是再轉嫁給租客了吧。

健保費隨所得增加其實也不太合理，就以商業保險而言，保費的多寡是與風險與理賠金額連動，不是與所得連動。郭台銘買1千萬壽險要繳的保費，跟他的年齡有關，不會因為他年所得上百億，就應該要繳幾千萬的保費，同年齡低收入的只需要繳幾十萬保費。

我認為健保補充保費可以簡化計算方式，預先源頭扣繳，隔年報稅時扣抵或退還免稅額，或甚至部分納入所得稅計算，而後由中央政府統一撥補健保費，不要疊床架屋的一直新增名目、調整門檻。

如果健保費要與所得連動，建議直接納入所得稅裡扣繳，並設一個基本所得免稅額，譬如5%以下的稅率免繳補充保費，5%以上的隨稅率提高，就不需要用各種名目去額外另收健保補充保費了。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

二代健保補充保費 基本工資 投保薪資 年所得 繳稅 資產 股利 租金 薪資

