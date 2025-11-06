千金股勁揚 股王衝漲停、世芯-KY獲外資上調目標價

台股6日反彈大漲，千金股表現勁揚，股王信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）直衝漲停，其中世芯-KY近期獲外資上調目標價，從4,288元上調至4,388元，帶動股價重返短天期均線，表現勁揚。

法人指出，AWS Trainium3預計在明年正式量產，在第2季開始放量，目前推估該AI加速晶片產值約20億美元，在2027年則有AWS Trainium3加強版本量產，預估貢獻產值約25至30億美元。

在2奈米專案進度方面，雖然AWS尚未確定最終供應商，但世芯憑藉與Astera Labs、AYAR Labs、光程研創等合作夥伴的緊密關係，有望繼續取得AWS Trainium4後段設計權，在AWS Trainium4基本確定採用CPO技術作為傳輸方案後，世芯與這些技術廠商的合作，將顯著提升其競爭力。

由於2奈米晶片的設計難度與造價的提升，若成功取得AWSTrainium4專案，世芯將確保在2028年~2029年維持高速成長的步伐。

信驊部分，受惠美系CSP拉貨動能持續；Server/AI Server拉貨需求持續，不過 BT 載板缺貨使部分出貨遞延至2026年，展望2026年，雖AST2700須待 2027 年才會導入Rubin Ultra，不過信驊仍將受惠BMC需求隨GB300/ASIC放量而大幅成長，且新伺服器平台Oak Stream及Venice放量使AST2700推估滲透率達14%、推升BMC ASP向上，帶動2026年公司營收將年增27%。