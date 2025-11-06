南亞科未入列 MSCI 成分股的原因找到了 分析師點名這個關鍵

MSCI（明晟）公布最新的季度調整結果， 原本市場看好南亞科（2408）入列全球標準型指數成分股的呼聲相當高，但結果卻未如預期，南亞科落榜的原因何在？證券分析師坦言，可能是投資組合的概念下，產業別的考慮所造成；不過，看好記憶體漲價循環，這波的報價上漲約可持續到明年上半年，記憶體族群包括南亞科、華邦電（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等仍可留意布局時點。

MSCI季度調整，台股在全球標準型指數成分股中，新增包括信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）、東元（1504）等6檔；剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力-KY（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）、大聯大（3702）等7檔。

在全球小型指數成分股中，新增佳能（2374）、宏碁、友達、定穎（6251）、意騰、良維（6290）、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大等11檔。遭剔除的成分股則有凌華（6166）、名軒（1442）、信驊、貿聯-KY、致茂、皇普（2528）、敦泰（3545）、金像電、美食-KY（2723）、海悅（2348）、新光鋼（2031）、京元電、高端（6547）、三商投控（2905）、中天（4128）、北基（8927）、太子建設（2511）、豐藝（6189）、信義房屋（9940）、智冠（5478）、東元、台橡（2103）、堤維西（1522）、大學光（3218）等24檔。

原本在市場的預期中，南亞科入列MSCI成分股的呼聲極高， 但結果卻未如市場所預期，不過，南亞科6日仍是開高走高，早盤以142元開出，一度拉升至149元， 寫下歷史新高，盤中漲幅逾5%；另外，華邦電盤中一度衝達59元， 寫下歷史新高， 盤中漲幅逾3%。

證券分析師張陳浩表示，MSCI成分股的篩選， 除了市值之外，還要考量產業別及投資組合概念等因素，南亞科可能是因此並未入列新增成分股。

張陳浩認為，DRAM的景氣循環約可持續1年半，這波記憶體報價上漲預估可維持至明年上半年，看好記憶體股仍有行情， 南亞科、華邦電、群聯、威剛等股可以留意。