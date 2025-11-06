快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

南亞科未入列 MSCI 成分股的原因找到了 分析師點名這個關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI（明晟）公布最新的季度調整結果， 原本市場看好南亞科（2408）入列全球標準型指數成分股的呼聲相當高，但結果卻未如預期，南亞科落榜的原因何在？證券分析師坦言，可能是投資組合的概念下，產業別的考慮所造成；不過，看好記憶體漲價循環，這波的報價上漲約可持續到明年上半年，記憶體族群包括南亞科、華邦電（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等仍可留意布局時點。

MSCI季度調整，台股在全球標準型指數成分股中，新增包括信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）、東元（1504）等6檔；剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力-KY（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）、大聯大（3702）等7檔。

在全球小型指數成分股中，新增佳能（2374）、宏碁、友達、定穎（6251）、意騰、良維（6290）、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大等11檔。遭剔除的成分股則有凌華（6166）、名軒（1442）、信驊、貿聯-KY、致茂、皇普（2528）、敦泰（3545）、金像電、美食-KY（2723）、海悅（2348）、新光鋼（2031）、京元電、高端（6547）、三商投控（2905）、中天（4128）、北基（8927）、太子建設（2511）、豐藝（6189）、信義房屋（9940）、智冠（5478）、東元、台橡（2103）、堤維西（1522）、大學光（3218）等24檔。

原本在市場的預期中，南亞科入列MSCI成分股的呼聲極高， 但結果卻未如市場所預期，不過，南亞科6日仍是開高走高，早盤以142元開出，一度拉升至149元， 寫下歷史新高，盤中漲幅逾5%；另外，華邦電盤中一度衝達59元， 寫下歷史新高， 盤中漲幅逾3%。

證券分析師張陳浩表示，MSCI成分股的篩選， 除了市值之外，還要考量產業別及投資組合概念等因素，南亞科可能是因此並未入列新增成分股。

張陳浩認為，DRAM的景氣循環約可持續1年半，這波記憶體報價上漲預估可維持至明年上半年，看好記憶體股仍有行情， 南亞科、華邦電、群聯、威剛等股可以留意。

南亞科 記憶體

延伸閱讀

華邦電：DRAM缺貨到2027 記憶體面臨結構性變革

華邦電衝刺 AI 量能 火力全開

華邦電斥資逾400億 擴充DRAM和Flash產能

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

相關新聞

「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

現在網路論壇上最多的罵聲，就屬健保補充保費的制度，將來要改成股利、利息、租金合計年度超過2萬元，就要被收取2.11％的補充保費一事了！也就是要堵住民眾把定存拆單、ETF月配、季配息扣不到補充保費的方便

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

健保補充保費制度將迎來十年來最大修法。 衛福部預計最快於民國116年（2027年）上路，屆時只要全年股利、利息、租金收入超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費；高薪族的年終獎金超過11萬

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

華爾街對AI股估值過高疑慮升溫，引發全球半導體股龐大賣壓，拖累台股昨（5）日一度急殺743點，惟逢低買盤進場，終場收27...

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...

台股止跌…要看四指標

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。