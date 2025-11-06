快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股 ETF 可留意

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股6日出現反彈，加權指數盤中站上28,000關卡 ，法人認為，市場短期過熱因而高檔震盪，AI多頭趨勢不變，投資人可以定期定額方式參與行情，也可伺機加碼，像是國泰永續高股息（00878）、元大臺灣ESG永續（00850）、中信關鍵半導體（00891）、兆豐藍籌30（00690）、中信小資高價30（00894）等即將除息的ETF。

法人認為，近期市場波動加大，但台股基本面穩健，受惠AI與半導體產業長線發展，加上台灣企業獲利動能強勁，整體市場在高科技與製造優勢下仍具相對吸引力，尤其大型權值股（藍籌股），因市值較大，且體質較好，更容易獲得青睞。在產業部份，AI伺服器、先進製程、電子零組件等產業鏈需求穩定，台股中長期表現可期。

兆豐藍籌30 ETF（00690）聚焦台灣市值大、獲利佳，股利穩的股票，兼具成長潛力與穩定收益，參考其官網公告，即將配息，每受益權單位配0.89元，最後買進日為11月17日，配息發放日為12月5日。

國泰投信指出，國泰永續高股息目前評價仍處於相對低檔，隨著企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收與成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上即將於11月18日除息，預計11月17日最後申購日前，買氣還會延續。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好00878中的30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深具落後補漲契機。

且美股科技巨頭如Meta與微軟近期釋出2026年資本支出增速將高於2025年的展望，顯示AI競賽加速進行。台股相關供應鏈除了護國神山台積電（2330）之外，其他如00878的成分股廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）、華碩（2357）等企業，受惠於AI伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。

00878目前約五成成分股與AI供應鏈相關，展現科技板塊的成長潛力，也為基金歷次的填息之路提供最佳助力，是00878和其他高股息ETF持股最大的不同之處。

高股息 AI 台股

延伸閱讀

AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

投資大趨勢論壇18日登場 國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁 市值型 ETF 優先配置

投資大趨勢論壇18日登場 復華投信國內股票部主管呂宏宇 AI 隱形冠軍 投資亮點

相關新聞

「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

現在網路論壇上最多的罵聲，就屬健保補充保費的制度，將來要改成股利、利息、租金合計年度超過2萬元，就要被收取2.11％的補充保費一事了！也就是要堵住民眾把定存拆單、ETF月配、季配息扣不到補充保費的方便

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

健保補充保費制度將迎來十年來最大修法。 衛福部預計最快於民國116年（2027年）上路，屆時只要全年股利、利息、租金收入超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費；高薪族的年終獎金超過11萬

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

華爾街對AI股估值過高疑慮升溫，引發全球半導體股龐大賣壓，拖累台股昨（5）日一度急殺743點，惟逢低買盤進場，終場收27...

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...

台股止跌…要看四指標

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。