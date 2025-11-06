台股反彈、盤中站上28,000關卡 法人：將除息的台股 ETF 可留意

台股6日出現反彈，加權指數盤中站上28,000關卡 ，法人認為，市場短期過熱因而高檔震盪，AI多頭趨勢不變，投資人可以定期定額方式參與行情，也可伺機加碼，像是國泰永續高股息（00878）、元大臺灣ESG永續（00850）、中信關鍵半導體（00891）、兆豐藍籌30（00690）、中信小資高價30（00894）等即將除息的ETF。

法人認為，近期市場波動加大，但台股基本面穩健，受惠AI與半導體產業長線發展，加上台灣企業獲利動能強勁，整體市場在高科技與製造優勢下仍具相對吸引力，尤其大型權值股（藍籌股），因市值較大，且體質較好，更容易獲得青睞。在產業部份，AI伺服器、先進製程、電子零組件等產業鏈需求穩定，台股中長期表現可期。

兆豐藍籌30 ETF（00690）聚焦台灣市值大、獲利佳，股利穩的股票，兼具成長潛力與穩定收益，參考其官網公告，即將配息，每受益權單位配0.89元，最後買進日為11月17日，配息發放日為12月5日。

國泰投信指出，國泰永續高股息目前評價仍處於相對低檔，隨著企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收與成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上即將於11月18日除息，預計11月17日最後申購日前，買氣還會延續。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好00878中的30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深具落後補漲契機。

且美股科技巨頭如Meta與微軟近期釋出2026年資本支出增速將高於2025年的展望，顯示AI競賽加速進行。台股相關供應鏈除了護國神山台積電（2330）之外，其他如00878的成分股廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）、華碩（2357）等企業，受惠於AI伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。

00878目前約五成成分股與AI供應鏈相關，展現科技板塊的成長潛力，也為基金歷次的填息之路提供最佳助力，是00878和其他高股息ETF持股最大的不同之處。