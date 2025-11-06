全球資金流向美國以外的市場 究竟是曇花一現或是新一輪的長期趨勢？

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

長期以來，美國股債市場都是全球投資人及機構的資金集散地。不過，隨著川普再次上台，政策反覆、聯準會（Fed）獨立性受質疑、美國國際收支惡化，都讓市場逐漸失去對美元的信心。

富蘭克林投顧指出，全球資金流向正悄然發生變化。現今美國例外論遭受質疑，全球分散投資的浪潮加劇，非美市場逐漸成為資金新寵。尤其新興國家通貨膨脹自高檔回落，公債殖利率仍處高檔，成為投資人布局全球的重要選擇，債市規模明顯擴大。

儘管近年來美元較為強勢，全球高通膨及升息也一度為新興債市帶來壓力，但富蘭克林投顧強調，相較於過去，多數新興國家如今皆展現出經濟韌性，甚至繳出亮眼成績。這可歸功於新興國家經濟結構改革、全球供應鏈重整、改善國際融資管道等因素，蛻變後的新興市場逐漸嶄露頭角。

展望未來，富蘭克林投顧指出，市場預期美國處於降息循環，美元恐持續走弱，這時新興國家提供較強的經濟成長與較高的利差，可支撐當地貨幣資產表現，剛好使全球資金有個好去處。此外，油價走弱也有利亞洲多數國家降低通膨壓力、為央行提供降息空間，泰國、南韓、台灣、印度等國皆明顯受惠。

另一方面，富蘭克林投顧表示，隨著全球供應鏈調整和世界局勢變化，國際分散化貿易夥伴成為趨勢，新興市場逐漸擺脫過去以工業國家為主導的格局。這些新興國家在國際貿易間的重要性增加，加上新興國家的政府負債較低、貿易夥伴愈來愈多元。許多投資人試圖尋找美國市場以外的新投資機會，開始挖掘到這些瑰寶。

