Switch 2 熱銷點火概念股！旺宏漲停衝人氣王 鴻準、鴻海雙漲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
任天堂2025年上半年度獲利優於預期，上修年度獲利展望，並將Switch 2遊戲機銷售預測調升至1,900萬台，遠高於原先預估的1,500萬台，激勵Switch 2概念股多頭氣勢。路透
任天堂2025年上半年度獲利優於預期，上修年度獲利展望，並將Switch 2遊戲機銷售預測調升至1,900萬台，遠高於原先預估的1,500萬台，激勵Switch 2概念股多頭氣勢。

據業界人士透露，相關供應鏈已全力備貨，備貨量比往年至少增加二至三成，以因應年底歐美聖誕購物旺季需求。消息指出，任天堂已要求組裝商在2026年3月底前生產2500萬台，將刷新該公司遊戲機上市首年銷售紀錄。

受此激勵，Switch 2概念股表現強勁。6日盤中，旺宏（2337）挾逾26萬張大量，擠下南亞科（2408）登上人氣王寶座，股價觸及漲停34.45元；另，鴻準（2354）彈升近3%，股價重返70元關卡並收復月線與5日線，帶動鴻海（2317）盤中翻紅、企圖重返250元關卡；此外，茂達（6138）也上漲逾2%、瑞昱（2379）則穩守500元之上。

旺宏為Switch 2遊戲卡內的ROM記憶體供應商。近年因全球記憶體循環調整及庫存壓力，前三季營收211.51億元、年增6%，毛利率15.4%、年減11.2個百分點，稅後淨損30.11億元，每股淨損1.62元。

董事長吳敏求坦言體質調整不及時，已重新親自督軍整合研發、製造及客戶端，調整產品線，力拚一年內改善毛利率。公司新推出的eMMC及SLC NAND產品，預計自第4季起逐步放量，搭配記憶體報價小幅回升，產業環境較上半年明朗。

整體而言，Switch 2熱銷題材動概念股活絡，市場對年底及明年第一季的銷售旺季預期仍高，可望增添供應鏈業者營運活水。

