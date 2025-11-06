經長喊話普發1萬拚國旅！觀光股嗨起來 雄獅績優飆天價

經長喊話，普發1萬可以拿來拚國旅！6日觀光類股嗨起來，雄獅（2731）挾第三季績優表現，放量觸及漲停173元，易飛網（2734）、鳳凰（5706）、山富（2743）、雲品（2748）、南仁湖（5905）、五福（2745）等也紛紛揚升，類指漲幅位居傳產前段班。

普發現金已放登記，截至5日晚間9時已有近105萬人完成登記。行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫呼籲民眾將這筆1萬元投入國內觀光，以帶動景氣。龔明鑫表示，若將現金用於旅遊或商圈消費，可產生更佳刺激效果，他也將親自帶家人旅遊響應。

觀光署統計顯示，今年前三季國旅住宿人次達5,400萬，雖超越疫情前水準，但出境旅遊熱度更勝國內，觀光逆差持續擴大。

對此，旅行社聯保聯誼會會長朱永達直言，目前經濟不佳、天災頻仍，即使有旅展促銷，民眾旅遊計畫多以海外為主，一萬元難以有效刺激國旅。他並呼籲政府勿再「唱衰國旅」，只要穩定市場信心、氣候穩定，第4季國旅仍有望回溫。

雄獅第3季稅後純益4.47億元、年增436.6%，每股純益4.8元；前三季稅後純益12.41億元、年增76.5%，每股純益達13.31元，改寫歷史新高。公司表示，獲利成長主因成本控制得宜、暑期出國熱潮及行銷活動帶動，其中又以美加、紐澳與鐵道旅遊線表現最亮眼。

展望第4季，賞楓與冬季旅遊旺季推升訂單，日本包機及歐美長線持續熱銷，企業獎旅亦進入高峰。展望2026年，普發現金、長連假及數位轉型可望成為成長動能，並看好日本與歐洲市場2026年續領風騷。