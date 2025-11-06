估缺貨潮延燒至2027年！華邦電領群聯創天價 南亞科勇奪量價雙冠王

華邦電（2344）總經理陳沛銘於法說中表示，記憶體產業正經歷一場結構性且重大的變革，預期這波DDR5、DDR4或DDR3缺貨潮將一路延續至2027年，加上昨夜美光股價強彈8.9%，助長記憶體多頭氣勢，6日早盤華邦電創下歷史新天價、直逼60元關卡，激勵群聯（8299）隨之創新高，南亞科（2408）則拿下成交量、成交值雙冠王，股價大漲逾6%。

華邦電第3季業績轉虧為盈，單季稅後純益達29.44億元、每股純益0.65元，不僅終結連四季虧損，更成功彌補上半年虧損，使前三季合計稅後純益回升至5.4億元，年減56.7%，每股純益0.12元。

總經理陳沛銘指出，隨著記憶體市場持續回溫，華邦電第4季DRAM營收、出貨量及平均售價（ASP）皆可望同步成長，客戶下單與長約洽談熱度明顯升溫，預期明年將邁入穩健成長的新階段。此外，目前旗下Flash成品與經銷商庫存都已清空，仍難完全滿足客戶需求，正加快後段測試產能擴充。

產業面上，陳沛銘分析，為滿足AI時代對高頻寬記憶體的龐大需求，並充分發揮新製程效益，原廠生產重心正全面轉向支援ECC的DDR5，使DDR4供應出現結構性短缺，三星、SK海力士及美光等三大記憶體大廠的新廠及先進製程線已無法回頭生產舊世代DDR3、DDR4產品。從產業供需面觀察，DDR5與DDR4、DDR3的缺貨情況恐將延續至2027年，難以在短期內緩解。

在產業景氣看旺下，記憶體族群攻勢持續，除了DRAM雙雄聯袂揚升以外，晶豪科（3006）盤中也觸及97.5元漲停價，離百元大關僅一步之遙，群聯也大漲逾6%、再創歷史天價1,165元，帶動創見（2451）、廣穎（4973）、威剛（3260）、宇瞻（8271）等聯袂揚升，成為台股反攻2萬8千關主力部隊之一。