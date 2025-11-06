別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

健保補充保費制度將迎來十年來最大修法。

衛福部預計最快於民國116年（2027年）上路，屆時只要全年股利、利息、租金收入超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費；高薪族的年終獎金超過11萬4,000元也要課徵。

估計全台約480萬人受影響，拆單避稅將正式走入歷史。

制度怎麼改？三大重點一次看

第一：利息、股利、租金改為「年度結算制」

現行制度是「單筆給付超過2萬元」才會被扣保費，導致不少人分次入帳規避繳費。

修法後改採「全年累計」計算，只要合計超過2萬元，就得被扣2.11%，影響最大的是存股族、定存族與房東包租族。

第二：高薪族獎金門檻改為「最低基本工資4倍」

未來只要年終、績效、專案獎金等「非經常性給付」超過11萬4,000元，就要繳補充保費。

以月薪4萬元者為例，原本需達16萬元才被課稅，修法後提早落入門檻，預估影響200多萬人。

第三：補充保費扣繳上限從1,000萬元提高至5,000萬元

此舉鎖定高所得族群，約影響1,000人，健保基金可多收約6億元。整體改革將使健保收入增加100至200億元。

四大受影響族群一次看清楚

1.股利與定存族 一年股息、利息合計超過2萬元即須繳費，過去靠「拆單避稅」將失效 2.房東與包租族 租金改以年度累計，分期入帳也逃不掉補充保費 3.中高薪上班族 年終或獎金超過11萬4,000元要繳費，影響範圍最大 4.退休兼職族 同時有租金、股利、利息收入，年合計超過2萬元者也須納入

換言之 根本不用多麼有錢 就會被課到二代健保補充保費

1.先把門檻換成「每個月多少」

一年2萬÷12個月約莫是：1,667 元／月 只要你每個月領的「利息＋股息＋租金」加一加大概超過1,700元，一年就會破2萬，明年這版上路就要被扣2.11%。

2.定存利率要多少、放多少錢才會破2萬？

我們反過來算「要有一年2萬利息，需要多少本金」

如果定存利率是1.7%

20,000÷0.017約：117萬 存款大概放到117萬、年息1.7%，一年利息就會破2萬，要被扣2.11%

如果定存利率是2%

20,000÷0.02=100萬 存款到100萬、年息2%，一年利息2萬，就會被扣

如果定存利率是2.5%

20,000÷0.025=80萬 存80萬、年息2.5% 也會破2萬

如果定存利率是3%

20,000÷0.03=66.7萬 存大約67萬，就會破2萬

股息「每個月領多少」會被扣？

因為現在很多人月月配，我們就用月配來看：

每月領1,700元：一年20,400元（已破2萬）全部乘 2.11%

例子：

一年領24,000元，要繳24,000×2.11%=506元

一年領36,000元，要繳36,000×2.11%=760元（四捨五入）

一年領50,000元，要繳50,000×2.11%=1,055元

一破門檻就是整筆按2.11%算，不是只對超過的那一點點收。

不是「一筆超過2萬才扣」，是「一年加總超過2萬就扣」。所以定存拆單、股息分月領都沒用了，只要一年加起來過2萬，政府就來收2.11%。