三大 ASIC 與 IP 股 早盤奔向漲停

三大特殊應用IC(ASIC)與矽智財(IP)股，包括創意（3443）、世芯（3661）與力旺（3529），盤中都一度奔向亮燈漲停。

創意10月合併營收為37.16億元，月增2.9％，年增1.5倍，連兩個月刷新單月業績紀錄，累計前10月合併營收為254.57億元，年增24.2％。該公司日前已公布第3季財報，前三季歸屬母公司業主淨利為26.09億元，年增0.2％，每股純益為19.48元。

創意第3季營收站上歷史高峰，法人估計，在量產業務加持之下，本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，其量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步站上歷史新高，不過委託設計（NRE）業績可能相對下滑，而單季獲利表現有可能持續提升。

世芯已公布第3季財報，獲利呈現微幅季增，每股純益為16.4元，前三季每股純益為50.89元。該公司將於今日召開法說會，外界關注其明年的營運展望與業績回升力道。

世芯今年業績滑落，主要是受到北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於上半年結束生命周期影響，而該客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預計於明年首季開始量產，因此目前剛好處於過渡期。

世芯對上述北美客戶3奈米製程AI晶片未來的表現寄予厚望，預期後續將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。外界推估，有機會從今年底開始小量出貨，明年首季開始逐步帶來顯著業績貢獻。

在力旺方面，由於業績計算週期緣故，通常單季內的第1個月營收會衝高，其10月合併營收為6.22億元，月增2.98倍，年增10.8％，創歷史新高，累計前10月合併營收為34.23億元，年增8.4％。

力旺日前也已公布第3季財報，累計前三季歸屬母公司業主淨利13.48億元，年增2.2％，每股純益18.06元。

力旺先前指出，受惠於代工廠與客戶的強勁需求，預期未來授權收入將保持成長動能；在權利金方面，隨著過去累積投片專案逐步進入量產，權利金收入也將持續增加。尤其已開始從物理不可複製功能（PUF）技術相關客戶獲得權利金，可望加速未來的權利金收入動能。