信驊入列 MSCI 成分股 股價衝漲停5,810元寫歷史新高

MSCI（明晟）公布最新的季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股中新增股王信驊（5274）、貿聯-KY（3665）等6檔成分股，信驊6日以5,560元開高後衝達漲停5,810元，創歷史新高；其餘新增成分股也多數上漲。

MSCI全球標準型指數成分股新增信驊、貿聯-KY、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）、東元（1504）等六檔；剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力-KY（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）、大聯大（3702）等7檔。全球小型指數成分股則新增宏碁11檔，剔除凌華（6166）等24檔，相關調整結果將於11月24日盤後生效。

信驊早盤開高走高， 盤中拉升至漲停5,810元，上漲525元， 寫歷史新高，盤中漲幅逾9%；貿聯-KY以1,405元開高後一度拉升至1,410元，盤中維持上漲；金像電以496元開出後一度拉升至499.5元， 盤中漲幅逾4%。

東元以115.5元開出，一度拉升至116元，盤中漲幅逾2%；京元電也是開高，盤中維持上漲；致茂以765元開高後一度拉升至772元，但盤中翻黑。