獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股6日開盤指數上漲189點，開盤指數為27,906.44點；後續盤中走高，最高一度達28022.85點，上漲逾300點，重返兩萬八千點。台積電（2330）開盤價1,470元開出，上漲10元。

統一投顧表示，美國最高法院週三就挑戰川普大規模關稅措施法律授權的案件進行辯論，並預計最快在數週內做出裁決。因部分保守派大法官對川普律師提出尖銳質疑，令外界認為川普勝訴的可能性已降低，加上美國10月小非農ADP就業人數4.2萬人，明顯優於預期2.8萬。昨美四大指數全面上漲，預估台股指數震盪盤堅。

賴清德總統5日出席財團法人中國生產力中心(CPC)70周年感恩論壇開幕式。他表示，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間共同投資4兆元，加速引導綠能、儲能、節能等能源轉型；也將推動AI新十大建設投入關鍵技術研發及AI在各領域的應用，期盼共同打造更繁榮的台灣。

針對AI是否有泡沫化現象的議題，安謀（Arm）副總裁於5日表示，他不認為AI正出現泡沫化，因為現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。副總裁指出，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況，或將使軟體編寫得以更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

技術面來看，週三K線雖收出黑K，但下影線的拉長顯示多方在低檔的頑強抵抗。技術指標KD呈現向下，RSI值回落至50附近，MACD綠柱體擴大，短線動能偏空，凸顯季線乖離率過高的修正需求，預期指數將在接下來一至兩週內逐步消化獲利了結壓力，測試月線支撐的有效性。若能守穩月線關卡，則多頭反彈的機率將大幅提升。

第四、盤面資金聚焦記憶體、PCB鑽針、觀光等族群，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、尖點（8021）、凱崴（5498）、燦星旅（2719）、夏都（2722）等表現強勢。

