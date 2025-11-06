玉山金併購三商壽躍升第5大金控 三商跳空漲停開出、玉山金翻黑守30元

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）握手致意。記者季相儒／攝影
玉山金（2884）、三商壽（2867）5日宣布合意併購，6日3檔相關個股恢復交易，股價聯袂開高。其中，玉山金開高30.7元、三商壽開高7.29元，三商更跳空以15.55元漲停價開出，惟短線漲多反壓不輕，三商漲停旋即遭打開，漲幅收斂至6%左右，玉山金更翻黑小跌、但仍守住30元關卡，三商壽維持1%以上漲幅表現。

玉山金、三商壽5日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡單算術法32.99元計算，每股換股收購價8.2元，以三商壽股本58.99億股計算，整體價值約483億元。合併後玉山金總資產將突破5.8兆元，躍升第五大上市金控公司。

玉山金董事長黃男州形容，三商壽是一位睡美人，只差一個吻（注資）就能醒來，短期目標先讓三商壽資本適足率回到200%。至於增資規劃是否影響配息能力，黃男州喊話表示，玉山金2024年股利發放1.2元，2025年獲利能力持續提升，未來仍會以配息為主，不過股利決定權最終取決董事會決定。

黃男州並指出，雙方會立刻會組成專案小組，其中最重要問題就是討論員工安置計畫，當然要留任員工，員工是最重要資產，未來也必須和三商壽工會協商。

