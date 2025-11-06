玉山金併購三商壽躍升第5大金控 三商跳空漲停開出、玉山金翻黑守30元

玉山金（2884）、三商壽（2867）5日宣布合意併購，6日3檔相關個股恢復交易，股價聯袂開高。其中，玉山金開高30.7元、三商壽開高7.29元，三商更跳空以15.55元漲停價開出，惟短線漲多反壓不輕，三商漲停旋即遭打開，漲幅收斂至6%左右，玉山金更翻黑小跌、但仍守住30元關卡，三商壽維持1%以上漲幅表現。

玉山金、三商壽5日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡單算術法32.99元計算，每股換股收購價8.2元，以三商壽股本58.99億股計算，整體價值約483億元。合併後玉山金總資產將突破5.8兆元，躍升第五大上市金控公司。

玉山金董事長黃男州形容，三商壽是一位睡美人，只差一個吻（注資）就能醒來，短期目標先讓三商壽資本適足率回到200%。至於增資規劃是否影響配息能力，黃男州喊話表示，玉山金2024年股利發放1.2元，2025年獲利能力持續提升，未來仍會以配息為主，不過股利決定權最終取決董事會決定。

黃男州並指出，雙方會立刻會組成專案小組，其中最重要問題就是討論員工安置計畫，當然要留任員工，員工是最重要資產，未來也必須和三商壽工會協商。